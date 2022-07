Fate: The Winx Saga, un video annuncia finalmente la data della stagione 2

News Serie TV

La serie fantasy basata su Winx Club tornerà in streaming su Netflix a settembre.

Attraverso un video del dietro le quinte condiviso nei propri profili social, Netflix ha annunciato che la seconda stagione di Fate: The Winx Saga, apprezzata serie fantasy basata sul celebre cartone animato creato dall'italiano Iginio Straffi, sarà disponibile in streaming dal 16 settembre.





Fate: The Winx Saga, cosa sappiamo della stagione 2

Fate: The Winx Saga racconta le avventure di cinque fate che frequentano Alfea, un collegio di magia dell'Oltre Mondo. Mentre imparano a prendere confidenza con i loro poteri, le giovani protagoniste devono affrontare i mostri che minacciano la scuola e tenere a bada anche le questioni tipiche della loro età, come l'amore e le rivalità.

Nella seconda stagione, la scuola torna in sessione sotto l'autorità dell'ex direttrice Rosalind. Con i Bruciati andati, Dowling "scomparsa" e Silva imprigionato per tradimento, l'Alfea che conoscevamo è andata avanti tra nuove magie, nuovi amori e nuovi volti. Ma quando le fate iniziano a sparire nella notte, Bloom (Abigail Cowen) e le sue compagne scoprono una pericolosa minaccia in agguato nell'ombra. Qualcuno o qualcosa che dovranno fermare prima che distrugga l'intero Oltre Mondo.

Come sappiamo dalle notizie precedenti, Paulina Chavez (L'universo in espansione di Ashley Garcia) farà il suo debutto nella stagione 2 con il ruolo di Flora, una Fata della Terra, mentre Daniel Betts (Gentleman Jack) e la nominata all'Oscar Miranda Richardson (Il danno) saranno il professor Harvey e la succitata direttrice Rosalind.