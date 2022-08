Fate: The Winx Saga, il trailer ufficiale italiano della stagione 2 anticipa grandi cambiamenti

News Serie TV

La serie fantasy basata su Winx Club tornerà in streaming su Netflix il 16 settembre.

La vita ad Alfea sarà decisamente più movimentata nella seconda stagione di Fate: The Winx Saga, la serie live action basata sul famoso cartone animato creato dall'italiano Iginio Straffi. In attesa del 16 settembre, quando i nuovi episodi saranno disponibili su Netflix, il servizio di video in streaming ne ha diffuso il movimentato trailer ufficiale italiano.





Fate: The Winx Saga 2, le anticipazioni della seconda stagione

In Fate: The Winx Saga 2 la scuola ricomincerà sotto l'occhio severo della ex preside di Alfea, Rosalind. Stando alla sinossi ufficiale diffusa da Netflix, i Bruciati non ci sono più, la Dowling è "scomparsa" e Silva è stato imprigionato per tradimento: rispetto all'anno precedente Alfea ha più magia, più amori e più volti nuovi. Quando però le fate cominciano a sparire nel cuore della notte, Bloom e le sue compagne scoprono una pericolosa minaccia in agguato nelle tenebre... dovranno fermarla a tutti i costi prima che sconvolga l'Oltre Mondo.

Nuovi volti (anche in recasting)

Il trailer - oltre ad anticipare un entusiasmante triangolo amoroso che molti stavano aspettando, quello formato da Dane, Riven e Beatrix - ci permette di dare uno sguardo a diverse new entry che conosceremo nela seconda stagione tra cui una creatura fatata dell'acqua, di nome Grey (Brandon Grace), che ha un piano per entrare nelle grazie di Aisha (Precious Mustapha). Nei nuovi episodi incontreremo un popolarissimo personaggio della serie animata originale: Flora, interpretata da Paulina Chavez. Inoltre nei panni di due personaggi già noti vedremo due attori diversi: la candidata all'Oscar Miranda Richardson sarà la nuova Rosalind, al posto di Lesley Sharp, mentre Daniel Betts interpreterà il Professor Harvey, un ruolo ricoperto da Alex Macqueen nella prima stagione. Éanna Hardwicke (Normal People), infine, interpreterà un personaggio di nome Sebastian.