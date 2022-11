Fate: The Winx Saga cancellata dopo due stagioni, le reazioni dello showrunner e del cast

News Serie TV

Netflix ha cancellato la serie fantasy basata sull'amato cartone animato creato da Iginio Straffi: non ci sarà una terza stagione nonostante il cliffhanger che ha chiuso la seconda.

I cancelli di Alfea si chiudono prima del previsto. Netflix ha cancellato dopo due stagioni Fate: The Winx Saga, la serie fantasy basata su Winx Club, il celebre cartone animato creato dall'italiano Iginio Straffi. Lo ha fatto sapere lo showrunner Brian Young con un post su Instagram. Non ci sarà quindi una terza stagione che tanto i fan auspicavano visto il finale aperto della seconda stagione.

Fate: The Winx Saga 3 non ci sarà: L'annuncio di Brian Young

"Questa non è una notizia divertente da condividere, ma Netflix ha deciso di non andare avanti con la terza stagione di Fate: The Winx Saga", ha scritto lo showrunner Brian Young in un post su Instagram. “La cosa è particolarmente difficile da accettare perché so quanti di voi hanno amato questa stagione. E questa è una piccola soddisfazione, ma rimane comunque piccola. Sono stati quattro anni fantastici. Speriamo di rivederci in futuro", ha concluso lo sceneggiatore, anche produttore esecutivo insieme a Judy Counihan e Kris Thykier. Non è raro che Netflix decida di cancellare una serie dopo due stagioni. Evidentemente lo streamer non ha giudicato soddisfacenti i risultati raggiunti dalla seconda stagione di Fate, uscita lo scorso 16 settembre. Un rinnovo per una terza stagione avrebbe significato maggiori investimenti che l'azienda non ha voluto sostenere.

Il cliffhanger nel finale della seconda stagione

La serie, di fatto, si conclude però senza un finale vero e proprio visto che l'ultimo episodio della seconda stagione aveva aperto letteralmente un nuovo mondo, il Regno delle Tenebre, dove Bloom (Abigail Cover) - scopertasi una fata in realtà vecchia di mille anni - si era addentrata per affrontare quella che sembrava essere sua madre. Inoltre Aisha (Precious Mustapha) aveva capito che Grey (Brandon Grace) era in realtà uno stregone del sangue, Terra (Eliot Salt) aveva capito di essere gay e aveva dato il suo primo bacio a Kat e Beatrix (Sadie Soverall) si era sacrificata combattendo contro Sebastian (Éanna Hardwicke). Tutte trame molto aperte che si prestavano ad essere sviluppate ulteriormente.

Le reazioni del cast

Naturalmente, appresa la notizia della cancellazione, alcune delle protagoniste della serie si sono rivolte ai fan scrivendo dei post o dei commenti sui social. Eliot Salt, che ha interpretato Terra, ha scritto: "Grazie un milione di volte a tutti coloro che hanno creato e guardato (e criticato e migliorato) questa serie fatata che è arrivata dal nulla e mi ha cambiato la vita. Sono oltremodo onorata (non smetterò mai di dirlo) di aver raccontato una bellissima storia queer gioiosa che ha reso ognuno di noi più orgoglioso e più felice di essere noi stessi. Ho letto così tanti bei messaggi e sono così grata a tutti coloro che hanno dedicato del tempo a inviarli. Sappiate che sappiamo che ci siete e vi celebriamo, SOPRATTUTTO quelli di voi che non possono ancora festeggiare ad alta voce. Tutto il mio amore sempre".

Anche Precious Mustapha, l'interprete di Aisha, ha pubblicato una storia Instagram condividendo il post di Brian Young e scrivendo: "Grazie. Sono stati 4 anni magici. Sono così grata di aver fatto parte di questa serie. Interpretare Aisha ha davvero cambiato la mia vita. Grazie ai fantastici fan per il vostro costante amore e supporto. Un grande ringraziamento al cast e alla troupe più talentuosi di tutti, che hanno lavorato instancabilmente. Invio loro grande amore".

Elisha Applebaum, che ha interpretato Musa, in una storia Instagram ha scritto: "Come sapete, Fate non andrà avanti con una terza stagione. Voglio dire un grande grazie a tutte le persone coinvolte nella serie. Sono così grata ad aver interpretato un personaggio così divertente come Musa e di aver condiviso lo schermo con questo cast incredibile che sono felice di chiamare la mia famiglia fatata. Questo show mi ha insegnato moltissime cose e non avrei potuto desiderare 4 anni migliori. Grazie per l'opportunità. Grazie per i ricordi. Grazie soprattutto ai fan che hanno seguito questo viaggio con tanto amore ed esaltazione. Rimanete magici".