Fate: The Winx Saga 3 si farà dopo i colpi di scena della seconda stagione? Ecco cosa sappiamo

La serie fantasy basata sul cartone animato creato da Iginio Straffi è da poco tornata su Netflix con i nuovi episodi ma già si pensa al futuro viste le scioccanti svolte di trama: le anticipazioni e le dichiarazioni dell'ideatore.

Su Netflix il weekend appena trascorso è stato quello della seconda stagione di Fate: The Winx Saga, la serie fantasy basata su Winx Club, il celebre cartone animato creato dall'italiano Iginio Straffi. Arrivata in streaming venerdì 16 settembre, la nuova stagione ha fatto subito balzare il titolo in prima posizione nella Top 10 del servizio di video in streaming sia a livello globale che in Italia. Chi ha già visto i 7 nuovi episodi sarà curioso di sapere se ci sarà una terza stagione e se la serie creata da Brian Young è stata rinnovata, visto che il secondo ciclo si chiude con diversi colpi di scena che fanno pensare a un seguito. Le cose, tuttavia, non sono così semplici e il rinnovo non è così scontato, visto che non di rado Netflix ha cancellato le sue serie originali proprio dopo due stagioni. Ciononostante, lo showrunner è fiducioso e ha già in mente che direzione vuole dare a Fate: The Winx Saga qualora venisse rinnovata per una terza stagione. Ecco cosa sappiamo (continuate a leggere soltanto se avete già visto la seconda stagione, visto che seguiranno spoiler).

Fate: The Winx Saga, il riassunto delle prime due stagioni

Nella prima stagione di Fate: The Winx Saga le fate di Alfea - il collegio di magia del mistico Oltre Mondo - hanno combattuto per difendere la loro scuola di magia contro l'esercito dei cosiddetti Bruciati. Nella seconda le cose si fanno più pericolose quando hanno a che fare con le sinistre Streghe di Sangue che hanno escogitato un piano per rubare la magia alle fate e usarla per resuscitare i membri della lor specie uccisi anni prima, un atto che comporterebbe però la distruzione di tutta Alfea. Nel frattempo, Bloom (Abigail Cowen) - la fata più potente di tutte - lotta per capire come controllare il suo grande potere, la cosiddetta Fiamma del Drago, soprattutto quando scopre oscuri segreti sul suo passato.

I colpi di scena del finale della stagione 2

La stagione 2 si conclude con un grande cliffhanger, con Bloom che scopre la sua vera identità: è una fata in realtà vecchia di mille anni e ha ereditato il potere della Fiamma del Drago da sua madre che ha cercato di metterla al sicuro ponendola in una sorta di stasi magica. Appresa la verità, Bloom si reca nel Regno delle Tenebre e lì affronta una donna che crede sia sua madre. Nel frattempo, alcuni indizi suggeriscono che un essere pericoloso chiamato Darkar abbia trovato la strada per Alfea sfruttando un portale aperto tra i due regni.

Ma non è tutto: quando Sebastian (Éanna Hardwicke) rapisce il fidanzato di Bloom Sky (Danny Griffin) per prosciugare il suo potere, Beatrix (Sadie Soverall), che inizialmente stava aiutando a rubare la magia delle fate, interviene e uccide Sky. A quel punto Sebastian uccide Beatrix per vendetta e, mentre sembra che Sky sia stato rianimato con la magia, Beatrix invece pare si sia dovuta sacrificare una volta per tutte. Ma sarà davvero morta? Inoltre Flora (Paulina Chavez) ha un'esperienza di pre morte che le lascia delle misteriose cicatrici e Terra (Eliot Salt) dà finalmente il suo primo bacio: cosa dobbiamo aspettarci in futuro?

Fate sarà rinnovata? Le dichiarazioni dello showrunner Brian Young

Naturalmente Netflix al momento non si è ancora espressa circa il rinnovo di Fate: The Winx Saga per una terza stagione. La seconda stagione era stata annunciata tre settimane dopo l'uscita della prima, quindi dovremo aspettare ancora per avere notizie al riguardo. Solitamente il rinnovo per un terzo ciclo di episodi significa per Netflix un maggiore investimento su un determinato titolo, motivo per cui il servizio ha spesso tagliato le gambe alle sue serie dopo due stagioni. Vedremo se Netflix considererà redditizio o meno un tale investimento su questa serie.

Naturalmente lo showrunner Brian Young si augura che la serie verrà rinnovata, anche perché ha già in mente una possibile trama per la terza stagione. Parlando con EW, Young Ha rivelato che l'obiettivo della stagione 3 sarà quello di rispondere a una semplice domanda: cos'è il Regno delle Tenebre? In particolare nei prossimi episodi gli autori vorrebbero esplorare "come sono collegati Bloom e sua madre e si collega la storia alla grande mitologia generale della serie a cui si è fatto solo cenno nella seconda stagione". Lo showrunner non ha spiegato nel dettaglio in che modo prevede di scavare più a fondo nella storia, ma è probabile che tutti i personaggi rimasti ad Alfea a un certo punto tentino di far tornare Bloom da quel mondo oppure la seguano. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sullo stato del rinnovo di Fate: The Winx Saga e su tutte le anticipazioni.