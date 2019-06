Fast & Furious: Il primo teaser trailer di Spy Racers, serie animata di Netflix

È trascorso poco più di un anno da quando Netflix ha annunciato che avrebbe espanso il franchise di successo Fast & Furious con una serie animata incentrata sul giovane cugino del personaggio interpretato al cinema da Vin Diesel, Dom, qui coinvolto come produttore esecutivo. Ora Fast & Furious: Spy Racers, così si chiama la nuova produzione, si mostra per la prima volta in un teaser trailer, in attesa dell'arrivo in tv entro la fine dell'anno.

Nuova collaborazione tra il servizio di video in streaming e DreamWorks Television (si aggiunge a Voltron: Legendary Defender, She-Ra e le Principesse Guerriere e Trollhunters, solo per citarne alcune), Spy Racers racconta cosa succede quando l'adolescente Tony Toretto e i suoi amici sono reclutati da un'agenzia governativa per infiltrarsi in una prestigiosa lega di corse automobiliste che fa da facciata a un'organizzazione criminale incline al dominio del mondo. La serie porta le firme di Tim Hedrick (Voltron: Legendary Defender) e Bret Haaland (I pinguini di Madagascar) e coinvolge anche lo sceneggiatore dei film Chris Morgan come produttore esecutivo.