Fargo: Lo spassoso trailer ufficiale italiano della stagione 5

I nuovi episodi del crime drama antologico andranno in onda in Italia su Sky e in streaming su NOW dal 22 novembre.

Dopo i piccoli ritagli dei giorni scorsi, l'attesa quinta stagione del crime drama antologico Fargo si mostra in modo più sostanzioso nel trailer ufficiale italiano appena rilasciato da Sky Italia. In onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW dal 22 novembre ogni mercoledì con un nuovo episodio, la nuova storia coinvolge tra gli altri la star di Ted Lasso Juno Temple e il vincitore dell'Emmy per Mad Men Jon Hamm.





Fargo: La storia della stagione 5

Ambientata tra il Minnesota e il North Dakota del 2019, la quinta stagione vede Temple vestire i panni di Dorothy 'Dot' Lyon, un'apparentemente innocua casalinga del Midwest che, in seguito a una serie di eventi inaspettati, finisce nei guai con le autorità, ripiombando improvvisamente in una vita che pensava di essersi lasciata alle spalle. Lo sceriffo del North Dakota Roy Tillman (Hamm), infatti, sta cercando Dot da molto tempo. Allevatore, predicatore e uomo di legge, Roy crede di essere al di sopra di chiunque e per dare la caccia a Dot si fa aiutare dal figlio Gator (Joe Keery, Stranger Things), leale ma incapace, e da Ole Munch (Sam Spruell, Doctor Who), un losco vagabondo dalle origini misteriose. Con i suoi segreti più profondi che iniziano a venire a galla, Dot tenta di proteggere la sua famiglia dal suo passato, dimostrando una volta per tutte perché non si dovrebbe mai provocare una Lyon.

Il resto del cast include David Rysdahl (Black Mirror) e Jennifer Jason Leigh (Hunters) nei ruoli del marito e della suocera di Dot, oltre a Lamorne Morris (New Girl), Richa Moorjani (Non ho mai...), Jessica Pohly (Grand Crew), Nick Gomez (She-Hulk: Attorney at Law), Dave Foley (Young Sheldon) e Lukas Gage (YOU).