Fargo: Le nuove foto svelano i personaggi e la trama della stagione 5

Nel cast della nuova stagione Juno Temple, Jon Hamm, Joe Keery e Sam Spruell, tra gli altri.

Una notizia decisamente rinfrescante in queste giornate torride: la nuova stagione di Fargo arriverà in tv prima dell'inverno. L'americana FX ha annunciato che il quinto ciclo di episodi della pluripremiata serie antologica ambientata nei paesaggi innevati del Midwest andrà in onda dal 21 novembre. La rete ne ha diffuso anche numerose foto, ciascuna dedicata a un diverso personaggio.

Fargo: La trama e i personaggi della stagione 5

Ambientata nel 2019, la stagione 5 di Fargo segue la Juno Temple di Ted Lasso nei panni di Dorothy 'Dot' Lyon, un'apparentemente innocua casalinga del Midwest improvvisamente ripiombata in una vita che pensava di essersi lasciata alle spalle. Il veterano di Mad Men Jon Hamm interpreta Roy Tillman, uno sceriffo del Dakota del Nord che è sulle tracce di Dot da anni, mentre Joe Keery (Stranger Things) e Sam Spruell (Doctor Who) sono rispettivamente il figlio di Roy, Gator, e l'enigmatico segugio Ole Munch, arruolato da Roy per aiutarlo a trovare Dot.

Un allevatore e un predicatore oltre che uno sceriffo, Roy crede di essere la legge e, a sua volta, è al di sopra della legge. Gator, molto fedele al padre, spera di mettersi alla prova agli occhi della sua straordinaria figura. David Rysdahl (Black Mirror) e Jennifer Jason Leigh (Hunters) vestono i panni del marito e della suocera di Dot. Wayne Lyon chiede aiuto alla madre Lorraine quando i segreti di sua moglie iniziano a svelarsi, ma questo finisce col causare ulteriore caos. La donna, amministratore delegato della più grande agenzia di recupero crediti del paese, è conosciuta come la "Regina del Debito". Non è mai stata contenta della scelta di suo figlio di sposare Dot e non perde occasione per esprimere la sua disapprovazione.

Dave Foley (The Kids in the Hall) dà il volto a Danish Graves, consulente interno e principale consigliere di Lorraine, la persona da chiamare in determinate situazioni. Ci sono inoltre Lamorne Morris (New Girl) e Richa Moorjani (Non ho mai...). Interpretano una coppia di agenti di polizia, Witt Farr e Indira Olmstead, coinvolti nel mistero che circonda Dot. Quest'ultima, in ogni caso, ha una straordinaria abilità per la sopravvivenza, e quando si ritroverà con le spalle al muro, mostrerà perché non si dovrebbe mai provocare una madre Lyon.