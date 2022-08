Fargo: La stagione 5 coinvolgerà la star di Stranger Things Joe Keery

News Serie TV

Al cast del crime drama antologico si sono uniti anche Lamorne Morris e Richa Moorjani.

Joe Keery farà qualcosa di diverso da Stranger Things nelle prossime settimane, ma trattandosi di Fargo non è escluso che queste possano essere ugualmente strane. L'attore 30enne ha ottenuto un ruolo nella quinta stagione dell'acclamato crime drama antologico di FX. Con lui, al cast si sono uniti anche il veterano di New Girl Lamorne Morris e la star di Non ho mai... Richa Moorjani. Questi casting seguono quello di Jon Hamm (Mad Men) annunciato a giugno.

Fargo: Cosa sappiamo della stagione 5

I dettagli del prossimo ciclo di episodi continuano a essere scarsi. Dopo le precedenti storie ambientate nel 2006, nel 1979, nel 2010 e nel 1950, nella quinta stagione Noah Hawley ci riporterà quasi ai giorni nostri, nel 2019, per raccontare cosa succede quando "un rapimento non è un rapimento" e "se tua moglie non fosse tua", come anticipato cripticamente da FX. "Penso che nessuno scriverà di nuovo del Minnesota allo stesso modo dopo gli eventi degli ultimi due anni", ha aggiunto l'ideatore in una precedente occasione. "Sicuramente, non si tornerà al 'Oh, guarda questi bianchi allegri e spensierati nelle loro piccole città'".

Come per Hamm e gli altri membri del cast annunciati finora (Juno Temple e Jennifer Jason Leigh), del personaggio affidato a Keery si conosce per ora soltanto il nome, Gator Tillman. Morris e Moorjani saranno invece Witt Farr e Indira Olmstead.