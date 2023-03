Fargo: Ecco le prime foto di Jon Hamm nella stagione 5

News Serie TV

I nuovi episodi dell'acclamato crime drama antologico arriveranno in tv entro la fine dell'anno.

Quello tra il crime drama antologico di FX Fargo e la star di Mad Men Jon Hamm è un sodalizio del quale il pubblico delle serie tv attende con una certa smania di essere testimone. Non è ancora quel momento, la quinta stagione non arriverà in tv prima della seconda metà dell'anno, ma un'anteprima è stata offerta nelle scorse ore con le prime foto ufficiali dell'attore nei panni del suo nuovo misterioso personaggio, di fatto il protagonista.

Fargo 5: La trama della nuova stagione e il ruolo di Jon Hamm

Come spesso accade con Fargo, le anticipazioni fornite dalla produzione sono scarse. Dopo le precedenti storie ambientate nel 2006, nel 1979, nel 2010 e nel 1950, sappiamo che nella quinta stagione lo sceneggiatore Noah Hawley ci porterà un po' più vicino ai giorni nostri, nel 2019, per raccontare cosa succede "quando un rapimento non è un rapimento" e "se tua moglie non è tua". In una precedente occasione, Hawley aveva detto anche: "Penso che nessuno scriverà di nuovo del Minnesota allo stesso modo dopo gli eventi degli ultimi due anni. Sicuramente, non si tornerà al 'Oh, guarda questi bianchi allegri e spensierati nelle loro piccole città'”, lasciando intendere la prossima ambientazione.

Pochissimo si sa anche del ruolo affidato ad Hamm. Ovvero, soltanto il nome: Roy. Le foto lo ritraggono come una sorta di cowboy, mentre indossa il tipico copricapo a falda larga e un cappotto di montone. In una delle due immagini, alle spalle dell'attore appare inoltre quella che sembra essere la star di Stranger Things Joe Keery, interprete di Gator Tillman. Con loro, il ricco cast della stagione 5 include Juno Temple (Ted Lasso), Jennifer Jason Leigh (Atypical), Lamorne Morris (New Girl), Richa Moorjani (Non ho mai...), Lukas Gage (YOU), Nick Gomez (She Hulk: Attorney at Law) e molti altri.