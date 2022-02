Fallout: Walton Goggins protagonista della serie tv basata sul videogame post-apocalittico

News Serie TV

L'attore di Justified, memorabile anche in Sons of Anarchy, è il primo a unirsi al cast.

Bersaglio centrato per Fallout. La serie tv di Prime Video basata sul popolare videogame post-apocalittico di Bethesda Game Studios ha ingaggiato il nominato all'Emmy Walton Goggins (Justified, Sons of Anarchy) per il ruolo di protagonista. Chiunque esso sia, perché i dettagli del personaggio non sono stati ancora resi noti.

Fallout: Cosa racconta il videogame

Fallout è un gioco di ruolo ambientato nel 22° secolo, all'indomani di una guerra nucleare che ha devastato l'intero pianeta. I pochi sopravvissuti sono sopratutto ma non solo coloro che hanno avuto la fortuna (o la sfortuna) di rifugiarsi nei Vault, piccole comunità sotterranee solo in apparenza ben strutturate. Quando, dopo anni di isolamento, alcuni di loro cominciano ad avventurarsi in superficie al fine di procurarsi il necessario per salvare se stessi e i loro cari, scoprono un mondo pericolosissimo, governato da nuovi ordini e pieno di criminalità, reso quasi invivibile da un inverno nucleare perenne, ancora tecnologicamente avanzato e dallo stile sorprendentemente retrò, e soprattutto abitato da terribili mostruosità umane e animali, il risultato dell'esposizione alle radiazioni.

L'adattamento è nelle mani degli ideatori di Westworld Lisa Joy e Jonathan Nolan, quest'ultimo anche co-sceneggiatore de Il cavaliere oscuro. Nolan sarà inoltre il regista del primo episodio, mentre Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel) e Graham Wagner (Silicon Valley) sono saliti a bordo del progetto lo scorso mese come showrunner.