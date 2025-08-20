Fallout torna il 17 dicembre: Il teaser trailer della stagione 2 mostra New Vegas, un Deathclaw e Mr. House

News Serie TV

Prime Video annuncia con uno spettacolare teaser trailer la data di uscita della seconda stagione di Fallout: dal 17 dicembre ogni mercoledì con un nuovo episodio.

Accompagnato dalle note di It's All Over but the Crying degli Ink Spots, uno dei brani più rappresentativi della colonna sonora del franchise, il teaser trailer della seconda stagione di Fallout è una visione celestiale per i fan dei videogiochi, pieno zeppo di elementi iconici piccoli e grandi, e reso ancora più eccezionale dall'annuncio della data di uscita su Prime Video: dal 17 dicembre ogni mercoledì con un nuovo episodio, fino al finale di stagione il 4 febbraio.

<a href="https://www.comingsoon.it/serietv/fallout/3579/video/?vid=47771" title="Fallout 2: Stagione 2: Il Teaser Trailer ufficiale italiano con la data di uscita - HD">Fallout 2: Stagione 2: Il Teaser Trailer ufficiale italiano con la data di uscita - HD</a>

Fallout: Cosa si può vedere nel teaser trailer della stagione 2?

Ambientata all'indomani dell'epico finale del ciclo inaugurale, la seconda stagione di Fallout ci accompagnerà in un viaggio attraverso le terre desolate del Mojave fino alla città post-apocalittica di New Vegas, uno dei luoghi più amati dai fan del franchise. Qui incontreremo Robert House, un personaggio del videogioco Fallout: New Vegas, interpretato dalla nuova aggiunta al cast Justin Theroux (The Leftovers - Svaniti nel nulla). Intravisto in un precedente flashback, Mr. House è il governatore di New Vegas, l'ex Las Vegas distrutta quasi del tutto dalla guerra nucleare. Come ci è stato già rivelato, lui e altri leader aziendali si sono incontrati per sganciare intenzionalmente una bomba nucleare su se stessi, affinché i profitti della Vault-Tec, la società dietro la costruzione dei rifugi anti-atomici sotterranei sparsi in tutto il paese, crescessero e perdurassero. Nel gioco, Mr. House usa queste informazioni riservate per fortificare New Vegas e preservare il suo corpo ibernato per governare una volta risvegliatosi, oltre 100 anni dopo.

A New Vegas, Mr. House è l'autoproclamato presidente, CEO e unico proprietario della Strip, il principale quartiere della città, un paradiso per viaggiatori e giocatori d'azzardo, dove rimane nascosto nel suo casinò, il Lucky 38. Il trailer mostra anche l'altra nuova aggiunta al cast Macaulay Culkin (Mamma, ho perso l'aereo) nei panni di un personaggio non meglio precisato, oltre alla Legione di Caesar, una società autocratica conservatrice basata sull'antico Impero Romano, e, negli ultimi fotogrammi, l'attesissimo debutto del Deathclaw, considerato tra le creature mutanti più feroci che si possano malauguratamente incontrare nella Zona Contaminata.