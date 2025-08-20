TGCom24
Home | Serie TV | News | Fallout torna il 17 dicembre: Il teaser trailer della stagione 2 mostra New Vegas, un Deathclaw e Mr. House
Schede di riferimento
Fallout
Anno: 2024
3,7
Fallout
News Serie TV

Fallout torna il 17 dicembre: Il teaser trailer della stagione 2 mostra New Vegas, un Deathclaw e Mr. House

Emanuele Manta
2

Prime Video annuncia con uno spettacolare teaser trailer la data di uscita della seconda stagione di Fallout: dal 17 dicembre ogni mercoledì con un nuovo episodio.

Fallout torna il 17 dicembre: Il teaser trailer della stagione 2 mostra New Vegas, un Deathclaw e Mr. House

Accompagnato dalle note di It's All Over but the Crying degli Ink Spots, uno dei brani più rappresentativi della colonna sonora del franchise, il teaser trailer della seconda stagione di Fallout è una visione celestiale per i fan dei videogiochi, pieno zeppo di elementi iconici piccoli e grandi, e reso ancora più eccezionale dall'annuncio della data di uscita su Prime Video: dal 17 dicembre ogni mercoledì con un nuovo episodio, fino al finale di stagione il 4 febbraio.

Fallout: Cosa si può vedere nel teaser trailer della stagione 2?

Ambientata all'indomani dell'epico finale del ciclo inaugurale, la seconda stagione di Fallout ci accompagnerà in un viaggio attraverso le terre desolate del Mojave fino alla città post-apocalittica di New Vegas, uno dei luoghi più amati dai fan del franchise. Qui incontreremo Robert House, un personaggio del videogioco Fallout: New Vegas, interpretato dalla nuova aggiunta al cast Justin Theroux (The Leftovers - Svaniti nel nulla). Intravisto in un precedente flashback, Mr. House è il governatore di New Vegas, l'ex Las Vegas distrutta quasi del tutto dalla guerra nucleare. Come ci è stato già rivelato, lui e altri leader aziendali si sono incontrati per sganciare intenzionalmente una bomba nucleare su se stessi, affinché i profitti della Vault-Tec, la società dietro la costruzione dei rifugi anti-atomici sotterranei sparsi in tutto il paese, crescessero e perdurassero. Nel gioco, Mr. House usa queste informazioni riservate per fortificare New Vegas e preservare il suo corpo ibernato per governare una volta risvegliatosi, oltre 100 anni dopo.

A New Vegas, Mr. House è l'autoproclamato presidente, CEO e unico proprietario della Strip, il principale quartiere della città, un paradiso per viaggiatori e giocatori d'azzardo, dove rimane nascosto nel suo casinò, il Lucky 38. Il trailer mostra anche l'altra nuova aggiunta al cast Macaulay Culkin (Mamma, ho perso l'aereo) nei panni di un personaggio non meglio precisato, oltre alla Legione di Caesar, una società autocratica conservatrice basata sull'antico Impero Romano, e, negli ultimi fotogrammi, l'attesissimo debutto del Deathclaw, considerato tra le creature mutanti più feroci che si possano malauguratamente incontrare nella Zona Contaminata.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Fallout
Anno: 2024
3,7
Fallout
Emanuele Manta
  • Redattore specializzato in Serie TV
  • Appassionato di animazione, videogame e fumetti
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
L'ideatore di Sherlock va al 10 di Downing Street con una nuova serie tv
news Serie TV L'ideatore di Sherlock va al 10 di Downing Street con una nuova serie tv
The Twisted Tale of Amanda Knox, recensione della serie crime su Disney+: Una storia che parla anche di noi
recensione Serie TV The Twisted Tale of Amanda Knox, recensione della serie crime su Disney+: Una storia che parla anche di noi
Harry Potter: La Serie TV dà un volto ai fratelli Weasley
news Serie TV Harry Potter: La Serie TV dà un volto ai fratelli Weasley
Mercoledì: In attesa dei nuovi episodi della stagione 2, una chiacchierata con gli ideatori della serie tv
news Serie TV Mercoledì: In attesa dei nuovi episodi della stagione 2, una chiacchierata con gli ideatori della serie tv
Mercoledì, Tim Burton è tornato alla stop-motion nella stagione 2! Il cortometraggio si può vedere gratuitamente
news Serie TV Mercoledì, Tim Burton è tornato alla stop-motion nella stagione 2! Il cortometraggio si può vedere gratuitamente
Only Murders in the Building 5, quanto potrebbe durare ancora secondo Martin Short
news Serie TV Only Murders in the Building 5, quanto potrebbe durare ancora secondo Martin Short
Extraction: Natalie Dormer nell'action thriller di Netflix ambientato nel mondo di Tyler Rake
news Serie TV Extraction: Natalie Dormer nell'action thriller di Netflix ambientato nel mondo di Tyler Rake
Glenn Close sarà una spietata assassina nella serie britannica Maud
news Serie TV Glenn Close sarà una spietata assassina nella serie britannica Maud
Scopri tutte le News Serie TV
Le Serie TV del Momento
Mercoledì
Watson
L'estate nei tuoi occhi
Alien: Pianeta Terra
The Twisted Tale of Amanda Knox
Upload
Untamed
Dexter: Resurrection
And Just Like That...
The Terminal List: Lupo Nero
NCIS: Tony & Ziva
Stranger Things
Vai a Tutte le Serie TV