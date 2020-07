Fallout: Il popolare videogame diventa una serie tv per Amazon Prime Video

News Serie TV

Il progetto è nelle mani sapienti degli ideatori di Westworld Jonathan Nolan e Lisa Joy.

Una delle esperienze videoludiche più sensazionali che vi incoraggiamo ad avere nella vita, a meno che non lo abbiate già fatto e avrete capito senz'altro di cosa stiamo parlando, Fallout, il popolare videogame post-apocalittico di Bethesda Game Studios, diventerà una serie tv. Il progetto è in sviluppo ad Amazon Prime Video, con il prezioso contributo di Jonathan Nolan e Lisa Joy, che nelle ultime stagioni grandi dimostrazioni hanno dato delle proprie capacità nel drama sci-di di HBO Westworld.

La storia di Fallout

Per chi non lo conoscesse, Fallout è un gioco di ruolo ambientato nel 22° secolo, all'indomani di una guerra nucleare che ha devastato l'intero pianeta. I pochi sopravvissuti sono coloro che hanno avuto la fortuna (o forse no) di rifugiarsi nei Vault, piccole comunità sotterranee solo in apparenza ben strutturate. Quando, dopo anni di isolamento, alcuni di loro cominciano ad avventurarsi in superficie al fine di procurarsi il necessario per salvare se stessi e i loro cari, scoprono un mondo pericolosissimo, governato da nuovi ordini e pieno di criminalità, reso quasi invivibile da un inverno nucleare perenne, ancora tecnologicamente avanzato e dallo stile sorprendentemente retrò, e soprattutto abitato da terribili mostruosità, frutto chiaramente delle radiazioni.

L'uscita del primo Fallout risale al 1997, seguito poi da altri tre capitoli, l'ultimo dei quali rilasciato nel 2015 per Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One. Si aggiungono gli spin-off Fallout: New Vegas, collocato cronologicamente tra il terzo e quarto capitolo, e il più recente Fallout 76, un gioco multiplayer online ambientato prima della serie principale.

Fallout: La serie per Amazon Prime Video

I dettagli della serie per Amazon Prime Video al momento vengono tenuti sotto chiave. In un comunicato, Nolan e Joy hanno dichiarato: "Fallout è una delle più grandi serie videoludiche di sempre. Ogni capitolo di questa storia follemente fantasiosa ci è costato innumerevoli ore di gioco che avremmo potuto trascorrere con la famiglia e gli amici. Perciò, siamo assolutamente entusiasti di collaborare con Todd Howard e il resto dei brillanti lunatici a Bethesda per portare questo universo enorme, sovversivo, oscuro e divertente alla vita con Amazon Studios". Howard, produttore esecutivo ai Bethesda Game Studios, ha aggiunto: "Nell'ultimo decennio, abbiamo esaminato molti modi per portare Fallout sullo schermo. Ma è stato chiaro dal momento in cui ho parlato per la prima volta con Jonah e Lisa alcuni anni fa, che loro e il team di Kilter erano quelli che lo avrebbero fatto nel modo giusto. Siamo grandi fan del loro lavoro e non potremmo essere più entusiasti di lavorare con loro e Amazon Studios".

L'annuncio di una serie tv basata su Fallout è accompagnato da una breve clip che, pur non aggiungendo nulla, almeno in apparenza, ricalca perfettamente lo stile del gioco.