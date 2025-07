Eyes of Wakanda, la serie animata Marvel in un teaser trailer in italiano

News Serie TV

È stato pubblicato il primo teaser trailer in italiano della serie animata Eyes of Wakanda, spin-off di Black Panther. Dal 27 agosto sarà in streaming su Disney+.

Il 27 agosto sarà in streaming su Disney+ la miniserie animata Eyes of Wakanda, spin-off di Black Panther supervisionato in qualità di executive producer dal suo stesso regista, Ryan Coogler: è arrivato il primo trailer della serie, composta di quattro episodi, con un cast corale e il compito di avviare la Fase 6 del Marvel Cinematic Universe sul fronte televisivo (come sappiamo, al cinema questo compito spetta a I Fantastici 4: Gli inizi, in sala dal 23 luglio). Eyes of Wakanda è ideato e diretto da Todd Harris, story artist di lungo corso tra animazione e cinema dal vero. Leggi anche Spider-Man, Eyes of Wakanda e le altre serie animate Marvel: Tutti gli annunci dal D23

Eyes of Wakanda, quasi al via la miniserie Marvel per Disney+, dal 27 agosto

Nei quattro episodi di Eyes of Wakanda si seguono le avventure degli Hatut Zaraze, guerrieri che affrontano sfide pericolose in varie epoche storiche, definiti dagli autori ironicamente come "la CIA del Wakanda". Si tratta di emissari speciali dell'immaginario stato africano, che in diverse circostanze cercano oggetti di vibranio, la lega particolare che caratterizza molte armi iconiche del mondo marveliano. Tra i personaggi principali trapelati finora, si segnalano Noni (ex-membro delle forze speciali del Wakanda, le Dora Milaje) e Lion, un ex-wakandiano diventato pirata. Nella serie comparirà anche Iron Fist, personaggio della scuderia che ebbe la sua serie dal vivo su Netflix dal 2017 al 2018, lì interpretato da Finn Jones (non si sa ancora però se si tratterà dell'Iron Fist che nasconde l'identità di Danny Rand o di Kwai Jun-Fan, apparso invece in animazione con la voce di Allen Deng in What If...?).

Eyes of Wakanda, che avrà legami molto stretti col Marvel Cinematic Universe, ha un look che riprende i dipinti di Ernie Barnes e lo stile dell'illustratore Dean Cornwell, approcci tradotti in movimento degli Axis Studios. Le musiche sono scritte dal compositore egiziano Hesham Nazih, già dietro alla colonna sonora di Moon Knight.