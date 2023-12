Expats: Il trailer ufficiale italiano della sconvolgente miniserie di Prime Video con Nicole Kidman

News Serie TV

Il drama di 6 episodi debutterà sul servizio streaming il 26 gennaio.

L'italiano, al pari di molte altre lingue, non ha un termine per indicare un genitore che ha avuto la sventura di perdere (in tutte le accezioni del termine) un figlio o una figlia. Qualcuno ha detto che il dolore è così forte che nessuna parola potrà mai definirlo. Expats, la nuova miniserie di Prime Video tratta dal romanzo bestseller di Janice Y. K. Lee The Expatriates, il cui cast include il premio Oscar Nicole Kidman, racconta una storia che parla esattamente di questo. Disponibile in streaming dal 26 gennaio ogni venerdì con un nuovo episodio (due la prima settimana), il drama si mostra finalmente in un intenso trailer ufficiale.

Expats: La trama della nuova miniserie con Nicole Kidman

Ambientata nel vibrante e caotico scenario della Hong King del 2014, Expats racconta le storie di tre donne americane: Margaret (Kidman), Hilary (Sarayu Blue, Non ho mai...) e Mercy (Ji-young Yoo, Sweet Home), le cui vite si intrecciano in seguito a un'improvvisa tragedia familiare. La miniserie di 6 episodi si interroga sul privilegio ed esplora quel che accade quando la linea di demarcazione fra vittimismo e colpevolezza si fa sfumata.

Creata, scritta e diretta Lulu Wang (The Farewell - Una bugia buona), e da lei prodotta a livello esecutivo con Kidman, Expats coinvolge anche l'ex star di Chicago Med Brian Tee nel ruolo del marito di Margaret e Jack Huston (Boardwalk Empire) in quello del marito di Hilary, rispettivamente Clarke e David.