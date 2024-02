Evil, la stagione 4 sarà l'ultima: Ecco il primo teaser trailer

News Serie TV

La serie soprannaturale con Katja Herbers, Mike Colter e Aasif Mandvi tornerà su Paramount+ prossimamente.

L'oscurità sta per calare su Evil. Il thriller soprannaturale creato dalla coppia dietro The Good Wife Robert e Michelle King si concluderà con la prossima, quarta stagione, disponibile in streaming su Paramount+ prossimamente. L'annuncio è arrivato in occasione della diffusione del primo teaser trailer, che potete vedere qui di seguito.

Evil chiude dopo 4 stagioni: Avrà un finale?

La decisione di concludere Evil è successiva alla fine delle riprese della quarta stagione, risalente a maggio dello scorso anno. Questo significa che la serie rimarrà senza un finale? Non esattamente. Il servizio streaming ha ordinato quattro episodi aggiuntivi per concludere la storia, le cui riprese inizieranno a breve a New York, in vista di un arrivo in tv del capitolo conclusivo in tarda primavera.

"Robert e Michelle King hanno creato un modo unico e profondamente appassionante di esplorare il punto in cui religione e scienza si incontrano", ha affermato il vicepresidente esecutivo della programmazione di Paramount+ Jeff Grossman in un comunicato. "Ringraziamo loro, il cast e la troupe di immenso talento di Evil e siamo incredibilmente orgogliosi del loro lavoro collettivo nella serie. Non vediamo l'ora di vedere cosa c'è in serbo per questi personaggi, in quella che sarà sicuramente una corsa sfrenata e mozzafiato nell'ultima stagione". Il presidente di CBS Studios David Stapf ha aggiunto: "È difficile sottolineare l'abilità di Robert e Michelle King nel creare storie stimolanti che spingono i confini creativi più e più volte, ed Evil non fa eccezione. Siamo orgogliosi di chiamarli partner e vogliamo ringraziare entrambi, Liz Glotzer, l'intero cast e la troupe per aver dato vita a questi personaggi complessi anno dopo anno mentre celebriamo questa stagione conclusiva di Evil".

Con Katja Herbers nei panni di una psicologa forense pragmatica e molto scettica su qualsiasi cosa non sia scientificamente dimostrabile, Mike Colter di un diacono specializzato in fenomeni inspiegabili e possessioni demoniache e Aasif Mandvi di un musulmano e tecnico esperto che crede nella scienza molto più che nelle istituzioni religiose, Evil segue il trio indagare su presunti eventi soprannaturali. Col passare del tempo, scoprono che le loro vite sono sempre più intrecciate con questi avvenimenti e alle persone dietro alcuni degli incidenti.