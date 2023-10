Everybody Loves Diamonds: Una clip in anteprima della nuova serie italiana di Prime Video

News Serie TV

Tutti gli episodi dell'heist drama con Kim Rossi Stuart saranno disponibili dal 13 ottobre.

Non ci si improvvisa ladri di diamanti, soprattutto se quello che vuoi portare a termine è "il più grande furto di diamanti al mondo", com'è stato definito dai media internazionali il Colpo di Anversa del 2003. In attesa dell'uscita di tutti gli episodi il 13 ottobre, Prime Video mostra in anteprima una clip della sua nuova serie originale italiana Everybody Loves Diamonds, ispirata da quei fatti, in cui il protagonista Kim Rossi Stuart prende dimestichezza con l'oggetto del suo desiderio.

A proposito di Everybody Loves Diamonds

Scritta da Stefano Bises (Gomorra: La serie, ZeroZeroZero), Michele Astori (La mafia uccide solo d'estate), Giulio Carrieri e Bernardo Pellegrini, e diretta da Gianluca Maria Tavarelli (Il giovane Montalbano), Everybody Loves Diamonds segue le vicende di uno squinternato gruppo di ladri capeggiato da Leonardo Notarbartolo (Rossi Stuart), che, con un piano geniale, riesce ad aggirare il sistema di sicurezza all'avanguardia dell'Antwerp Diamond Centre di Anversa e rubare pietre preziose per milioni di dollari.

Nella clip, Leonardo è aiutato da un maestro d'eccezione, l'esperto diamantaio Levi (interpretato da Elia Schilton), che con severità e un tocco di cattiveria fa il possibile per introdurlo nel mondo del World Diamond Center. Nella serie recitano anche Anna Foglietta, Gianmarco Tognazzi, Carlotta Antonelli e Leonardo Lidi, mentre è prevista la partecipazione speciale delle star internazionali Rupert Everett e Malcolm McDowell.