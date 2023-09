Everybody Loves Diamonds: Il trailer ufficiale della serie italiana di Prime Video ispirata dal Colpo di Anversa

News Serie TV

Tutti gli episodi dell'heist drama saranno disponibili in streaming dal 13 ottobre.

Il più grande colpo del secolo può essere anche il più improbabile colpo del secolo? Ovviamente sì, e la nuova serie di Prime Video, Everybody Loves Diamonds, racconterà come dal 13 settembre, quando tutti gli episodi saranno disponibili in streaming. Nel frattempo, il trailer ufficiale appena rilasciato svela qualcosa in più di questa nuova produzione italiana con Kim Rossi Stuart, Anna Foglietta e Gian Marco Tognazzi, ispirata dalla storia vera del Colpo di Anversa.

Everybody Loves Diamonds: La trama della serie tv

Scritta da Stefano Bises (Gomorra: La serie, ZeroZeroZero), Michele Astori (La mafia uccide solo d'estate), Giulio Carrieri e Bernardo Pellegrini, e diretta da Gianluca Maria Tavarelli (Il giovane Montalbano), Everybody Loves Diamonds è un heist drama di 8 episodi che, con risvolti comedy, segue le vicende di uno squinternato gruppo di ladri capeggiato da Leonardo Notarbartolo (Rossi Stuart), che, con un piano geniale, riesce ad aggirare il sistema di sicurezza all'avanguardia dell'Antwerp Diamond Centre di Anversa e rubare pietre preziose per milioni di dollari.

In una precedente occasione, Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa della casa di produzione Wildside avevano detto parlando di Everybody Loves Diamonds: "Siamo entusiasti di rafforzare la nostra collaborazione con Amazon con questa importante heist series; un genere di successo in tutto il mondo ma mai realizzato per gli schermi italiani. Una storia che si basa su un'incredibile rapina realizzata 17 anni fa, da persone normali con vite normali. Persone che potrebbero essere i nostri vicini di casa”. Nella serie tv recitano anche Carlotta Antonelli e Leonardo Lidi, oltre a un cast internazionale in cui spiccano Rupert Everett e Malcolm McDowell.