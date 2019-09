Euphoria: Un attore della serie ha lasciato il cast prima della fine delle riprese

News Serie TV

Il motivo? Troppe scene sessualmente esplicite.

Da oggi, giovedì 26 settembre, andrà in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV ogni giorno alle ore 23.15, per quattro sere consecutive, Euphoria, la serie di HBO che ancora prima di arrivare in Italia ha già accumulato tantissimi consensi e numerose critiche oltreoceano. Si tratta della serie più esplicita che sia mai stata realizzata da HBO, tanto da costringere il network, che non ha mai preteso morigeratezza nei suoi contenuti, a ridimensionare la portata di scene di sesso, nudi e violenza. Una modifica che non è però bastata ad evitare l'uscita dal cast di uno degli attori protagonisti, il 22enne Brian "Astro" Bradley, rapper ed ex partecipante di X Factor US.

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, durante le riprese dell'episodio pilota Bradley si è sentito particolarmente a disagio nel girare delle scene in cui il suo personaggio sperimentava per la prima volta dei rapporti omosessuali. Dopo un lungo tira e molla con i produttori della serie, HBO decise di sostituire Bradley con Algee Smith, rigirando l'intero pilota, inclusa una scena di sesso piuttosto spinta con l'attrice 21enne Sydney Sweeney, che ha commentato il cambiamento: "Diciamo solo che sono molto contenta che sia Algee ad interpretare il personaggio".

La serie è stata scritta da Sam Levinson, che si è basato sul suo personale passato da tossicodipendente, ma ha dovuto subire delle censure. "Non volevamo realizzare un nuovo Gossip Girl", ha dichiarato Casey Bloys, responsabile della programmazione di HBO: "Questa serie non è per tutti, e non è sensazionale per il solo gusto di esserlo. Vuole essere una rappresentazione per gli adulti di cosa voglia dire essere adolescenti nel 2019. Potrebbe risultare un po' troppo, a volte, soprattutto per la televisione, ma qualcuno ha vissuto davvero queste cose".