Euphoria: Tre nuove aggiunte al cast della stagione 2

Dominic Fike, Minka Kelly e Demetrius 'Lil Meech' Flenory Jr. reciteranno nella seconda stagione del teen drama di HBO.

Era l'agosto del 2019 quando andò in onda l'ultimo episodio di Euphoria. Quella che nei mesi successivi sarebbe stata celebrata come una delle migliori serie teen degli ultimi anni, premiata con tre Emmy (anche la protagonista Zendaya come miglior attrice in un drama, la più giovane a vincere in questa categoria nella storia del prestigioso premio), ha dovuto poi fare i conti - come molte altre produzioni - con una pandemia che ha rallentato di molto le riprese, al punto che dopo due anni siamo ancora in attesa della seconda stagione. La situazione si è un po' normalizzata negli ultimi mesi e mentre i lavori vanno avanti si apprende di tre aggiunte al cast dei nuovi episodi.

Euphoria 2: Le nuove aggiunte al cast

Il cantautore Dominic Fike, la star di Friday Night Lights Minka Kelly, più di recente in Titans, e Demetrius 'Lil Meech' Flenory Jr., scelto anche da Starz e 50 Cent per interpretare suo padre Big Meech nel drama sulla famiglia Flenory BMF, sono stati ingaggiati per un ruolo ricorrente o da guest star. La produzione non ha fornito ulteriori dettagli ma secondo The Hollywood Reporter dovrebbe trattarsi di una casalinga di periferia stanca e drogata per Kelly e del nuovo interesse amoroso di Maddy (Alexa Demie) per Flenory.

In Italia, Euphoria è disponibile in streaming su NOW, con gli episodi della prima stagione e i due speciali incentrati su Rue e Lexi (interpretate da Zendaya e Maude Apatow) prodotti durante l'emergenza sanitaria.

