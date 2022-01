Euphoria riparte da un triangolo amoroso: La seconda stagione da oggi su Sky e NOW

News Serie TV

È tornato, con il primo episodio sottotitolato in italiano già disponibile, il teen drama con la vincitrice dell'Emmy Zendaya: ecco cosa dobbiamo aspettarci.

Dopo una lunghissima attesa (la prima stagione risale all'estate del 2019 e i due speciali che hanno fatto da ponte tra prima e seconda stagione sono usciti ormai un anno fa) è tornata su HBO - e in Italia su Sky e in streaming su NOW - Euphoria, la serie teen creata da Sam Levinson che ha portato in tv il ritratto crudo di una generazione complicata e senza filtri. Da oggi è disponibile il primo episodio della seconda stagione sottotitolato in italiano (la versione doppiata arriverà dal 17 gennaio), una stagione che come la prima esplorerà le vite di un gruppo di adolescenti di East Highland, California, tra eccessi, rapporti disfunzionali e persino un triangolo che coinvolgerà le due protagoniste per eccellenza, Rue e Jules interpretate da Zendaya e da Hunter Schafer, e una new entry, Elliot interpretato da Dominic Fike. Proprio di questa inedita "situazione a tre" hanno parlato i diretti interessati intervistati da Variety.

Euphoria: Chi è Elliot e cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda stagione

La seconda stagione di Euphoria si addentrerà ancora di più nella vita di Rue, ricaduta nei suoi problemi di dipendenza dopo che nel finale della prima stagione era stata abbandonata da Jules. Nei nuovi episodi finirà in un brutto giro e in un business potenzialmente pericoloso, ma conoscerà anche un nuovo amico (o forse qualcosa di più), Elliot (Fike) che si insinuerà nella sua relazione con Jules e renderà ancora più complicato il rapporto delle "Rules" (come i fan chiamano la coppia formata da Rue e Jules). Zendaya ha confessato a Variety di aver avuto qualche perplessità sul personaggio di Elliot, all'inizio. "Ma Sam Levinson mi ha fatto capire che era fondamentale che ci fosse e che fosse il catalizzatore di alcune cose che dovevano semplicemente accadere", ha spiegato l'interprete di Rue, ora convinta che la presenza di Fike - finora noto soprattutto per la sua carriera da musicista - abbia dato una scossa alla trama.

Euphoria, infatti, è tornata dopo una lunga pausa e anche per gli attori è stato difficile rientrare nei panni di certi personaggi dopo lo stop forzato causa Covid. "Avevamo paura di che direzione prendesse la serie, sentivamo pressione. Penso che fare un passo indietro ci abbia permesso di tornare a recitare nella serie in modo diverso, e abbia permesso alla serie di crescere da sola", ha continuato Zendaya. Anche Schafer non ha dubbi: il personaggio di Fike - un ragazzo problematico come Rue che condivide molte cose con lei - è stato un valore aggiunto. "Quando abbiamo visto cosa aveva portato nella storia e nella sceneggiatura, tutto è diventato più interessante e Dom, una volta salito a bordo, ha reso l'esperienza sul set molto divertente", ha detto l'interprete di Jules. Vedremo se anche il pubblico accoglierà positivamente un personaggio che intralcerà le "Rules". Fike teme un po' le reazioni degli spettatori. "Non vedo l'ora di vedere come reagiranno le persone e tutti i messaggi di odio che riceverò sul mio Instagram. Dovrò nascondermi. Non vedo davvero l'ora", ha detto l'attore.