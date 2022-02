Euphoria rinnovata per una terza stagione

News Serie TV

La serie creata da Sam Levinson, tornata su HBO con i nuovi episodi lo scorso 9 gennaio, ha più che raddoppiato il suo pubblico rispetto alla prima stagione.

HBO non ci ha pensato due volte a rinnovare già Euphoria per una terza stagione. Il teen drama con Zendaya, tornato lo scorso 9 gennaio con la seconda stagione su HBO (e, in Italia, in contemporanea su Sky e in streaming su NOW), ha già ottenuto il via libera per un nuovo ciclo di episodi, visti i sorprendenti risultati di ascolto e l'ottimo riscontro da parte della critica.

Il successo di Euphoria

Scritta, diretta e prodotta da Sam Levinson basandosi su una serie israeliana, Euphoria racconta le vite spesso disordinate e senza filtri di un gruppo di adolescenti di East Highland, California. Si concentra in particolare su Rue (Zendaya, che per il ruolo ha vinto anche il suo primo Emmy nel 2020), una ragazza che dopo la morte del padre lotta contro la dipendenza e intanto cerca di ritrovare la sua strada, le amicizie e l'amore. Ma nella seconda stagione la serie sta esplorando più a fondo anche gli altri personaggi, dal padre di Nate, Cal (Eric Dane) - di cui abbiamo conosciuto il passato - alla fragile Cassie, interpretata da una talentuosissima Sydney Sweeney.

In pausa forzata a causa della pandemia da circa due anni e mezzo (intervallata soltanto da due speciali dedicati ai personaggi di Rue e Jules usciti circa un anno fa), la serie è tornata in onda negli Stati Uniti col botto: la premiere della seconda stagione - che ad oggi ha attirato più di 14 milioni di spettatori - è risultata l'episodio più visto di una serie di HBO sulla piattaforma di video in streaming HBO Max. La serie già da ora ha più che raddoppiato il suo pubblico rispetto alla prima stagione.

Il commento di HBO

"Sam, Zendaya e l'intero cast e la troupe di Euphoria hanno portato la seconda stagione a livelli straordinari, sfidando le convenzioni narrative e la forma, pur mantenendone il cuore", ha dichiarato Francesca Orsi, vicepresidente della programmazione HBO. "Non potremmo essere più onorati di lavorare con questa squadra di grande talento o più entusiasti di continuare il nostro viaggio con loro nella terza stagione".