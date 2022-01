Euphoria: La premiere della seconda stagione fa raggiungere un nuovo record a HBO Max

News Serie TV

Il teen drama con la vincitrice dell'Emmy Zendaya, tornato domenica scorsa negli Stati Uniti, ha raggiunto 2,4 milioni di visualizzazioni in streaming.

Non ne dubitavamo ma la seconda stagione di Euphoria, attesa per ben 2 anni e mezzo, è partita fortissimo negli Stati Uniti, dove va in onda sulla rete via cavo HBO e contemporaneamente è in streaming sul servizio HBO Max. HBO ha fatto sapere che il primo episodio della nuova stagione, arrivato domenica scorsa (in contemporanea anche in Italia su Sky e in streaming su NOW), ha raggiunto 2,4 milioni di visualizzazioni in streaming. Una cifra record e il miglior risultato raggiunto da una serie di HBO su HBO Max dal lancio del servizio, a maggio 2020.

Euphoria riparte col botto

Scritta, diretta e prodotta da Sam Levinson basandosi su una serie israeliana, Euphoria racconta le vite spesso disordinate e senza filtri di un gruppo di adolescenti di East Highland, California. Si concentra in particolare su Rue (Zendaya), una ragazza che dopo la morte del padre lotta contro la dipendenza e intanto cerca di ritrovare la sua strada, le amicizie e l'amore. Nella premiere della seconda stagione, particolarmente intensa e violenta, abbiamo visto Rue riunirsi finalmente con l'amica/qualcosa di più Jules (Hunter Schafer) che l'aveva inaspettatamente abbandonata alla fine della prima stagione. Abbiamo conosciuto anche la storia del suo spacciatore e amico, Fezco (Angus Cloud), cresciuto in mezzo alla malavita e con una nonna dal grilletto facile.

Non sappiamo quanti altri spettatori Euphoria abbia coinvolto con la trasmissione lineare su HBO ma, secondo la rete, la premiere della seconda stagione ha fatto 9 volte meglio rispetto alla premiere della prima stagione, a giugno 2019 sulle ex piattaforme legate alla rete HBO Go e HBO Now. Un traffico consistente che ha fatto addirittura andare down la app di HBO Max proprio alle 21 di domenica scorsa, quando l'episodio è stato reso disponibile.

In Italia il primo episodio della seconda stagione di Euphoria è attualmente disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW in versione originale sottotitolata. ll 17 gennaio partirà invece la messa in onda della versione doppiata in italiano, ogni lunedì dalle 23.15 su Sky Atlantic e sempre in streaming su NOW.