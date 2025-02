Euphoria: Iniziate le riprese della terza stagione, Zendaya nella prima foto dal set

News Serie TV

Dopo una lunga attesa, le star di Euphoria sono tornate finalmente sul set: ecco gli aggiornamenti e tutte le novità.

È ufficiale: Euphoria, la serie di HBO che ha conquistato milioni di spettatori lanciando le carriere di nuove giovani star come Zendaya, Jacob Elordi e Sydney Sweeney, è pronta a tornare. Dopo una lunga pausa, la terza stagione è finalmente in produzione. Lo ha annunciato la rete HBO con un primo scatto dal set che mostra Zendaya nuovamente nei panni di Rue. La ritroviamo pensierosa, immersa in un'atmosfera di penombra. La grande macchina della produzione, comunque, si è rimessa in moto dopo un intervallo di tre anni, un periodo di tempo molto lungo durante il quale gli attori protagonisti si sono dedicati anche ad altri progetti di successo. La terza stagione, dunque, porta con sé molteplici sfide legate agli impegni dei protagonisti e ai cambiamenti nel cast. La novità più importante sarà un grande salto temporale che ci farà conosce i personaggi lontani dalle mura del liceo.



Entra in NOW e guarda Euphoria

Euphoria 3: La produzione è iniziata, nonostante i ritardi

Le riprese di Euphoria erano attese da tempo, ma vari fattori hanno contribuito a ritardare l'inizio della produzione della terza stagione. Oltre allo sciopero di sceneggiatori e attori di Hollywood, la serie ha attraversato diverse difficoltà: in primis gli altri progetti che hanno impegnato il cast (in particolare Zendaya) e il creatore Sam Levinson, che ha lavorato su altri progetti come The Idol. A questo si aggiungono questioni più personali, tra cui la presunta complicata relazione tra Zendaya e Levinson, i cui rapporti si sarebbero raffreddati, come riporta The Hollywood Reporter. Ma la notizia più triste riguarda la morte di Angus Cloud, che interpretava Fezco, scomparso a soli 25 anni a luglio 2023.

Euphoria 3, anticipazioni: Le novità della trama e del cast

Nonostante i ritardi, la terza stagione promette di rinnovare la trama. Come anticipato da Zendaya in un'intervista, ritroveremo i personaggi principali dopo un importante salto temporale che permetterà loro di allontanarsi dalla vita liceale. Questo cambiamento introdurrà sicuramente nuove dinamiche, mentre i protagonisti dovranno affrontare le sfide della vita adulta. Sam Levinson ha anticipato che i prossimi episodi avranno un'atmosfera da film noir, raccontato sempre dal punto di vista di Rue.

Per fortuna, comunque, gran parte del cast che già conosciamo tornerà nella terza stagione: oltre a Zendaya ci saranno, tra gli altri, Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Jacob Elordi e Colman Domingo, mentre Storm Reid, interprete della sorella di Rue, non sarà presente. Una data d'uscita non è stata ancora annunciata, ma il fatto che la produzione sia effettivamente iniziata è già una buona notizia per i tanti fan di una serie che ha lasciato il segno trattando in modo audace temi come la crescita, le dipendenze e le relazioni tossiche.