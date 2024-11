Euphoria, il capo di HBO fa chiarezza: La terza stagione si fa, ecco quando iniziano le riprese

News Serie TV

Dopo le speculazioni che parlavano di una terza stagione di Euphoria destinata a naufragare, il CEO di HBO Casey Bloys ha precisato che la rete non ha fatto nessun passo indietro: ecco tutte le novità.

No, Euphoria non è morta. La notizia che nei giorni scorsi aveva messo in allarme i fan del teen drama di HBO è stata ridimensionata dal capo della rete Casey Bloys. Parlando con i giornalisti, quest'ultimo ha smentito le voci che parlavano di una rinuncia alla terza stagione della serie creata da Sam Levinson rassicurando gli appassionati: non solo i nuovi episodi ci saranno, ma la data di inizio riprese è stata anche fissata. Si inizierà a girare a metà gennaio 2025, proprio come aveva già detto in precedenza lo stesso Bloys.

Euphoria 3 è salva: Le rassicurazioni del capo di HBO

"Gireremo Euphoria. Penso che ci sia una data di inizio riprese, da metà gennaio. Gireremo la stagione. Ho letto le sceneggiature. Siamo contenti. Andiamo avanti", ha detto chiaramente il dirigente di HBO aggiungendo che i nuovi episodi saranno 8, proprio come accaduto per le precedenti stagioni. Nessun ritardo, quindi, sulla tabella di marcia nonostante i molti impegni degli attori del cast.

Gli ostacoli sulla strada verso la terza stagione

Le riprese, quindi, ripartiranno quasi tre anni dopo l'uscita del finale della seconda stagione. Un ritardo considerevole, dovuto naturalmente allo sciopero di sceneggiatori e attori di Hollywood dello scorso anno, ma anche agli altri progetti che in questi anni hanno tenuto occupate le star della serie. Per non parlare della scomparsa di un membro del cast, Angus Cloud che interpetava Fezco. Visto l'evidente lasso di tempo trascorso, si parla di un salto temporale che la serie potrebbe fare a livello narrativo permettendoci di seguire i personaggi ormai lontano dagli ambienti liceali.

Tutti questi ostacoli, qualche giorno fa, avevano portato l'insider di Hollywood Jeff Sneider a sostenere che le riprese della terza stagione fossero state cancellate. "Si dice che Euphoria sia effettivamente morta a HBO e che tutti stiano abbandonando la serie per lasciarla dove l'hanno lasciata. Il progetto potrebbe sempre essere rivisto anni dopo, ma non sono più previste riprese per il 2025. Sembra che questa sia la fine, gente...", aveva scritto il giornalista. Poi è arrivata la smentita di Casey Bloys.

Euphoria: Chi tornerà nella terza stagione?

Come confermato in passato sempre dal dirigente di HBO, dovrebb ricomporsi il cast quasi al completo per la terza stagione di Euphoria. Torneranno, quindi, Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Maude Apatow e Alexa Demie. Lo scorso luglio anche Colman Domingo, che interpreta lo sponsor di Rue, Ali, ha confermato che ci sarà. Non sappiamo ancora, invece, se ci saranno nuovi attori che si uniranno al cast. Non tornerà Barbie Ferreira, interprete di Kat e, probabilmente, non rivedremo neppure Javon Walton, interprete di Ashtray, visto che eil suo personaggio è morto durante la sparatoria vista nel finale della seconda stagione.