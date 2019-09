Euphoria, arriva su Sky la serie che racconta gli adolescenti con scioccante realismo: Una clip in anteprima

News Serie TV

La serie in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV dal 26 settembre.

The Guardian l'ha definita "la serie più audace ed efficace vista quest'anno", e non gli si può dare torto. Dimenticate Dawson's Creek e One Tree Hill. Persino le scazzottate di OC vi sembreranno bazzecole al confronto. Dal 26 settembre, il canale satellitare Sky Atlantic e il servizio streaming NOW TV proporranno per quattro sere consecutive Euphoria, la serie di HBO che tanto ha fatto parlare di sé oltreoceano, per il suo ritratto scioccante ma straordinariamente autentico della Generazione Z, gli adolescenti di oggi. Storie di bullismo, droga, sesso, amore e amicizia raccontate con una tale sincerità e talvolta brutalità da essere stata definita anche il primo teen drama per un pubblico adulto.

Scritta e diretta interamente da Sam Levinson, Euphoria - di cui ComingSoon.it vi mostra qui di seguito una clip in anteprima - offre uno sguardo ravvicinato e personale su cosa significa essere giovani in un mondo sempre più instabile in cui il confine tra pubblico e privato, tra reale e virtuale, è sempre più labile, dove i traumi di ciascuno vengono mostrati agli occhi di tutti. Levinson mette in scena i demoni che hanno accompagnato in parte anche la sua adolescenza, dalla depressione alla dipendenza da sostanze stupefacenti, fino alla costante sensazione d'ansia tipica di quella fase.





La star in ascesa Zendaya interpreta Rue Bennet, una 17enne tossicodipendente reduce dalla riabilitazione che fatica a rimanere pulita e a dare un senso al proprio futuro. La sua vita cambia drasticamente quando incontra Jules Vaughn (la modella e attivista Hunter Schafer), una ragazza transgender trasferitasi recentemente in città dopo il divorzio dei suoi genitori. Come Rue, Jules sta cercando il suo posto nel mondo. Come lo stanno cercando anche i loro compagni di scuola, un gruppo di ragazzi alle prese con vessazioni, insicurezze, prime volte, trasgressioni e traumi spesso profondi. Gli scatti di rabbia di Nate Jacobs (Jacob Elordi), per esempio, mascherano una profonda insicurezza sessuale. Completano il gruppo Maddie Perez (Alexa Demie), fidanzata "tira e molla" di Nate; Chris Mckay (Algee Smith), una promessa del football che fatica ad adattarsi alla nuova realtà del college; Cassie Howard (Sydney Sweeney, Sharp Objects), una dolce ragazza perseguitata dal suo passato; Lexie Howard (Maude Apatow, Girls), sorella di Cassie e amica d'infanzia di Rue; e Kat Hernandez (la modella Barbie Ferreira), una giovane donna che, consapevole del proprio corpo, esplora la sua sessualità. A completare il cast Eric Dane (Grey's Anatomy), Storm Reid (Nelle pieghe del tempo), Nika King e Angus Cloud.

Lodevole l'iniziativa di Sky di accompagnare la messa in onda di Euphoria con un'attività di sensibilizzazione e supporto per chi vive situazioni di disagio e dipendenze, "perché la rilevanza di queste storie vada oltre la tv e consenta a ciascuno di prendere consapevolezza e aiutare anche chi non sta guardando". Avvalendosi della collaborazione del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, che ha concesso il proprio patrocinio, è stato attivato un servizio di informazione e supporto costituito da una linea telefonica dedicata, 06.6873819, e da una casella di posta elettronica, [email protected]

Euphoria andrà in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV da giovedì 26 settembre ogni giorno alle ore 23:15, fino a domenica 29.