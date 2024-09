Euphoria 3, Sydney Sweeney non vede l'ora di tornare sul set: "Amo quella pazza di Cassie"

News Serie TV

La serie di HBO tornerà in produzione all'inizio del 2025, con il cast storico quasi al completo.

Ormai si è affermata come stella brillantissima del piccolo e del grande schermo, passando dalla commedia romantica Tutti tranne te all'horror Immaculate - La prescelta e non solo, eppure Sydney Sweeney rimane affezionatissima alla serie tv che ha lanciato la sua carriera, Euphoria. Raggiunta da People, l'attrice ventiseienne ha detto di essere molto emozionata all'idea di fare ritorno sul set della serie HBO che tornerà in produzione, con la terza stagione, a gennaio 2025. In particolare, ha detto di amare "quella pazza di Cassie", il suo problematico personaggio in Euphoria.

Euphoria 3: Le emozioni di Sydney Sweeney alias Cassie

"È sicuramente uno dei personaggi più speciali per me e adoro la mia famiglia Euphoria, quindi non vedo l'ora", ha dichiarato l'attrice a chi le ha chiesto come si sentisse all'idea di tornare nei panni di Cassie. Sweeney ha precisato che non è in grado di rivelare nulla sulla terza stagione di Euphoria, anche perché "onestamente non ne so nulla", ha aggiunto. Ha sottolineato, però, quanto le piaccia esplorare i lati più complicati e oscuri di Cassie, un personaggio che - come sappiamo - nella serie di Sam Levinson ha causato molto scompiglio.

"Adoro quella pazza di Cassie, per me più pazza è e meglio è", ha aggiunto. In una precedente occasione Sweeney aveva già parlato delle sue emozioni circa il ritorno sul set di Euphoria facendo riferimento, in particolare, all'inevitabile salto temporale che compirà la serie visto il lungo lasso di tempo trascorso tra le riprese della seconda stagione e quelle della terza. "È un nuovo processo per me", aveva detto. "Sto imparando strada facendo e sono aperta a qualsiasi cosa accada. Ma sono anche molto emozionata. Amo Cassie. È sempre un personaggio così emozionante da interpretare, quindi non vedo l'ora di scoprire cosa succederà nella sua vita".

Euphoria: Da dove ripartirà la terza stagione e chi tornerà

Oltre a Sidney Sweney, nella terza stagione torneranno anche gli altri membri del cast principale: Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Maude Apatow e Alexa Demie. Questo nonostante ormai molti di loro siano impegnatissimi in altre produzioni. Proprio e anche a causa di questi impegni, la produzione di Euphoria ha subito diversi ritardi. Il rinnovo della terza stagione, del resto, risale a febbraio del 2022. Da allora, però, la produzione ha attraversato alti e bassi, travolta anche da una polemica in merito alle presunte "condizioni di lavoro tossiche" sul set e dall'uscita di scena di Barbie Ferreira, la quale non tornerà per la terza stagione. In più, a luglio del 2023 è scomparso Angus Cloud, interprete di Fezco. Non è chiaro, al momento, come l'assenza di Fezco sarà gestita a livello narrativo, ma sembra ormai certo che la serie ripartirà da un salto temporale che ci permetterà di vedere i personaggi lontani dai banchi di scuola e in procinto di approcciarsi alla vita adulta.