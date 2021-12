Euphoria 2: Rue ha una nuova "persona preferita" nel trailer ufficiale della seconda stagione

News Serie TV

I nuovi episodi dell'acclamato teen drama con Zendaya arrivano in contemporanea con gli Stati Uniti anche in Italia, dal 10 gennaio su Sky e in streaming su NOW.

Rue, la giovane protagonista di Euphoria interpretata dalla vincitrice dell'Emmy Zendaya, affronterà nuove pressioni nella seconda stagione dell'acclamato teen drama creato da Sam Levinson. La vediamo trascinarsi dietro una pesante valigia (sia letteralmente che metaforicamente) nel trailer ufficiale dei nuovi episodi che arriveranno su Sky e in streaming su NOW dal 10 gennaio, in contemporanea con gli Stati Uniti.





Euphoria: Le anticipazioni della seconda stagione

Euphoria, che segue le vite di un gruppo di adolescenti di East Highland, California, torna in onda oltre due anni e mezzo dopo il finale della prima stagione e un anno dopo i due speciali natalizi dedicati a Rue e Jules (Hunter Schafer) rilasciati tra fine 2020 e inizio 2021. L'ultima volta avevamo lasciato Rue mentre rifletteva sulla sua vita e sui suoi problemi dopo che nel finale della prima stagione era stata abbandonata da Jules ed era ricaduta nel tunnel della dipendenza. Il trailer appena uscito, però, anticipa che ci sarà una "nuova persona preferita" nella vita di Rue, un ragazzo con cui il personaggio di Zendaya fa amicizia e da cui prende delle pillole (interpretato da una delle new entry dei nuovi episodi, il musicista Dominic Fike).

Il cast tra ritorni e nuovi ingressi

Nel trailer ritroviamo lo sponsor di Rue Ali (Colman Domingo), già visto nello speciale natalizio dell'anno scorso, che chiede a Rue: "Cosa c'è nella valigia?" quando quest'ultima si presenta a una riunione dei narcotici anonimi con un bagaglio ingombrante che non preannuncia niente di buono (sembra che Rue sia entrata in un business pericoloso). Ma la clip ci mostra anche alcuni degli altri protagonisti di Euphoria: Maddy (Alexa Demie) che pensa che sarebbe sexy se fosse incinta, Cassie (Sydney Sweeney) con un nuovo discutibile look, e Kat (Barbie Ferreira) alle prese con nuove avventure amorose. Queste ultime torneranno insieme agli interpreti già visti nella prima stagione Hunter Scafer, Nika King, Eric Dane, Angus Cloud, Jacob Elordi, Algee Smith, Maude Apatow, Javon Walton, Storm Reid e Austin Abrams. Oltre a Dominic Fike, si sono uniti al cast di questi nuovi 8 episodi di Euphoria Minka Kelly (Friday Night Lights), e Demetrius "Lil Meech" Flenory Jr. (Black Mafia Family).

Il primo episodio della seconda stagione di Euphoria in lingua originale sottotitolato sarà disponibile a partire dalle 3.00 del mattino del 10 gennaio su Sky Atlantic, on demand su Sky e in streaming su NOW. Il 17 gennaio partirà invece la messa in onda della versione doppiata in italiano, ogni lunedì dalle 23.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW.