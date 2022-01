Euphoria 2: I fan vogliono una reunion di Patrick Dempsey ed Eric Dane, ecco perché

News Serie TV

Dopo aver visto il terzo episodio della seconda stagione, gli appassionati della serie HBO sognano un cameo dell'attore che in Grey's Anatomy era Derek Shepherd. E c'è un motivo ben preciso.

Una reunion del dottor Stranamore e del dottor Bollore in Euphoria? La chiedono a gran voce i fan della serie di Sam Levinson invocando un cameo di Patrick Dempsey dopo aver visto il terzo episodio della seconda stagione, disponibile da oggi su Sky e in streaming su NOW anche doppiato in italiano. La richiesta è arrivata unanime dai social dopo che agli spettatori sono stati svelati tramite flashback alcuni dettagli della gioventù di Cal, il personaggio interpretato da Eric Dane. Continuate a leggere soltanto se avete già visto l'episodio o non temete spoiler.

Patrick Dempsey in Euphoria? La richiesta dei fan

L'episodio Ruminations: Big and Little Bullys (in italiano intitolato La valigia) si è aperto con un flashback sull'adolescenza di Cal, il padre di Nate (Jacob Elordi). Abbiamo appreso che il giovane Cal (interpretato nel flashback da Elias Kacavas) nutriva dei sentimenti romantici per il suo migliore amico Derek (Henry Eikenberry). Prima che i due potessero davvero esplorare la loro relazione, però, Cal ha scoperto che la sua ragazza era rimasta incinta, quindi ha deciso di sposarla per crescere insieme il loro figlio, Nate.

I fan della serie HBO non hanno potuto fare a meno di cogliere una sottile connessione con Grey's Anatomy dove Eric Dane e Patrick Dempsey interpretavano i due migliori amici Derek Shepherd e Mark Sloan. Hanno iniziato così a scrivere sui social immaginando (o meglio, sognando) un futuro coinvolgimento in Euphoria di Patrick Dempsey nel ruolo del migliore amico di Cal, Derek, nel presente. “Il nome del migliore amico di Cal è Derek, vero?! Sam Levinson sapeva cosa stava facendo", ha scritto un fan su Twitter. "Se Derek dovesse mai tornare a vedere Cal... penso che tutti conosciamo l'attore perfetto per interpretarlo da adulto", ha scherzato un altro spettatore alludendo a Patrick Dempsey. E così si sono susseguiti uno dopo l'altro moltissimi messaggi di chi vedrebbe davvero bene una reunion di Dempsey e Dane in Euphoria.

Cosa ne pensa Eric Dane

Dempsey e Dane hanno recitato insieme in Grey's Anatomy fino a quando il personaggio di Mark Sloan non è morto all'inizio della stagione 9. Come sappiamo, anche l'interprete di Derek Shepherd ha lasciato la serie alla fine della stagione 11 ma entrambi gli attori sono tornati per uno speciale cameo nella stagione 17 del medical drama, l'anno scorso. Da quando si sono lasciati alle spalle il Grey Sloan Memorial Hospital, tuttavia, sono sempre rimasti in contatto e hanno anche postato delle foto insieme durante una cena/reunion a distanza nel 2020. Quando Entertainment Weekly ha chiesto ad Eric Dane chi vedrebbe bene nel ruolo dell'amico di Cal adulto in Euphoria, l'attore ha detto che sarebbe interessante rivedere Cal e Derek insieme da adulti. Sembra, però, che non abbia in mente Dempsey per il ruolo. "La versione adulta di Derek dovrebbe essere tipo... possiamo convincere Brad Pitt a farlo?" ha scherzato l'attore. "Facciamogli un'offerta al volo e vediamo se abbocca".

Euphoria è tornata oggi con il quarto episodio della seconda stagione disponibile sottotitolato in italiano on demand su Sky e in streaming su NOW insieme ai precedenti.