Esordio record per 24: Legacy, ma non sfrutta appieno il lancio post-Super Bowl

L'episodio che domenica scorsa ha inaugurato negli Stati Uniti la serie della FOX 24: Legacy ha attirato 17,6 milioni di spettatori, con un rating nel target demografico 18-49 del 6.1. In circostanze normali parleremmo di questi come di numeri straordinari, ma giacché l'ultima reincarnazione di 24 esordiva subito dopo il 51° Super Bowl, l'evento sportivo più seguito della tv americana (visto quest'anno da 111,3 milioni di spettatori, con un rating del 48.8), si tratta di fatto di un risultato non particolarmente eclatante.

Se da una parte la prima ora di Legacy si distingue come la più vista nella storia del popolare franchise d'azione, per lo slot post-Super Bowl si tratta del peggior risultato degli ultimi 15 anni. Nel 2016, la puntata speciale del Late Show with Stephen Colbert aveva trattenuto su CBS 20,5 milioni di spettatori, mentre l'anno prima The Blacklist aveva fatto meglio su NBC con 25,7 milioni di spettatori. L'ultima volta del Super Bowl alla FOX, nel 2014, il network aveva proposto tra gli altri un episodio di New Girl seguito da 26,3 milioni di spettatori, mentre lontana è la performance di Grey's Anatomy su ABC (37,8 milioni di spettatori nel 2006), tuttora lo sceneggiato in onda dopo il Super Bowl più visto dal 1996, quando Friends di spettatori ne riunì ben 52,9 milioni.

24: Legacy, che in Italia potremo vedere a marzo su Fox, segue Corey Hawkins (The Walking Dead) nei panni di Eric Carter. Dopo aver guidato una squadra d'etile dell'esercito statunitense la cui missione era eliminare Ibrahim Bin-Khalid nello Yemen, Carter torna negli Stati Uniti solo per scoprire che i seguaci del leader terrorista hanno dichiarato una fatwa contro lui, i suoi compagni e le loro famiglie, costringendoli a entrare nel Programma Protezione Testimoni. Non avendo alternative, Carter chiede al CTU di aiutarlo, finendo col trovarsi coinvolto in una corsa contro il tempo per fermare un devastante attacco terroristico sul suolo americano.