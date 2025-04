Eric Dane rivela di avere la SLA, ma rassicura: "Tornerò presto sul set di Euphoria"

News Serie TV

L'attore Eric Dane, noto per i suoi ruoli in Grey's Anatomy e Euphoria, ha condiviso la diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica con i fan. Vuole però continuare a lavorare e chiede rispetto per la privacy della sua famiglia.

Eric Dane, amatissimo attore conosciuto soprattutto per i ruoli del dottor Mark Sloan in Grey’s Anatomy e di Cal Jacobs in Euphoria, ha rivelato pubblicamente di essere affetto da SLA (sclerosi laterale amiotrofica), una malattia neurodegenerativa rara e progressiva, nota anche come malattia di Lou Gehrig. La star ha deciso di rendere pubblica la diagnosi ricevuta in un'intervista concessa a PEOPLE. "Ho ricevuto una diagnosi di SLA. Sono grato di avere accanto a me la mia amorevole famiglia mentre affrontiamo insieme questo nuovo capitolo", ha detto.

Eric Dane, la malattia e il ritorno sul set di Euphoria

Nonostante la notizia della malattia, Dane ha confermato di non voler interrompere la sua attività lavorativa. Anzi, ha fatto sapere che tornerà prestissimo sul set della terza stagione di Euphoria, serie in cui interpreta Cal Jacobs, il padre di Nate (Jacob Elordi). "Mi sento fortunato di poter continuare a lavorare e non vedo l’ora di tornare sul set la prossima settimana", ha aggiunto.

Cos'è la SLA

La SLA è una patologia progressiva che compromette la capacità del cervello e del midollo spinale di controllare i muscoli, con conseguenze debilitanti su movimento, parola e respiro. I sintomi includono difficoltà nel parlare, camminare, respirare e svolgere attività quotidiane.

Non esiste al momento una cura definitiva, ma alcune persone convivono con la malattia per molti anni.

La carriera e la vita privata di Eric Dane

Eric Dane, 52 anni, è sposato con l'attrice e modella Rebecca Gayheart dal 2004 e insieme hanno due figli. L'attore ha chiesto rispetto per la privacy della sua famiglia in questo periodo delicato. Oltre che in Grey's Anatomy e Euphoria, Dane ha recitato in passato in diverse serie tv tra cui Streghe e The Last Ship e in film come X-Men: Conflitto finale e Burlesque. Adesso è pronto a tornare sul set della terza stagione di Euphoria precisamente il prossimo 14 aprile, come rivela PEOPLE. Dopo aver smentito le voci su una possibile cancellazione del teen drama, HBO ha confermato la nuova stagione che arriverà prossimamente e coinvolgerà il cast storico quasi al completo.