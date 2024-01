Eredità sepolta: il trailer della serie Netflix dell'autore di Train to Busan

News Serie TV

Noto per i suoi horror con gli zombie, il coreano Yeon Sang-Ho è il creatore e lo sceneggiatore di questa serie thriller che debutta in streaming sulla piattaforma il 19 gennaio. Ecco trailer e trama di Eredità sepolta.

Noto per essere il regista di Train to Busan (nonché del prequel animato Seoul Station e del sequel Peninsula), il sud-coreano Yeon Sang-ho sta per tornare su Netflix con una nuova serie, che non ha nulla a che fare con gli zombie anche se al centro della vicenda c'è un cimitero, ma che garantirà comunque brividi e tensione.

Si chiama Eredità sepolta (titolo internazionale: The Bequeathed), e la vedremo in streaming sulla piattaforma a partire dal 19 gennaio.

Ideata e sceneggiata da Yeon, la serie è stata diretta da Min Hong-Nam, e vede protagonista una donna che eredita un cimitero da uno zio di cui non conosceva l'esistenza, ritrovandosi così al centro di una serie di oscuri segreti e di omicidi.

Questa la trama ufficiale completa di Eredità sepolta:

Yoon Seo-ha è una docente che spera di ottenere una promozione a professoressa ordinaria presso la facoltà dove lavora. Alla morte di uno zio sconosciuto scopre di essere l'unica erede del cimitero di famiglia ed è costretta a fare i conti con il ricordo di un padre sparito dalla sua vita diversi anni prima. Nel frattempo il fratellastro Kim Young-ho pretende una parte dell'eredità e crea scompiglio al funerale, ma per Seo-ha lui è solo il figlio di un padre infedele che l'ha abbandonata, mentre l'eredità porta a galla un passato che lei avrebbe preferito dimenticare. Come se non bastasse, alcuni eventi sinistri la riempiono di inquietudine. Il detective Choi Sung-jun, impegnato a indagare su un omicidio, guidato dall'istinto e dallo strano comportamento degli abitanti del luogo capisce subito che il caso è più complicato del previsto, ma l'ispettore capo Park Sang-min non approva i suoi metodi e decide di sollevarlo dall'incarico. Anche l'indagine di Sang-min su Seo-ha, Young-ho e le altre persone legate al cimitero sembra raggiungere un vicolo cieco. Ben presto un nuovo omicidio sconvolge la cittadina.

Nel ruolo della protagonista c'è Kim Hyun-Joo, il suo fratellastro è interpretato da Ryoo Kyung-Soo, il detective da Park Hee-Soon, e l'ispettore capo da Park Byung-Eun.

Qui di seguito trovare il trailer ufficiale originale (con sottotitoli in inglese) e il poster di Eredità sepolta: