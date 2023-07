Emmy 2023: Cerimonia di premiazione rinviata a causa degli scioperi di Hollywood

News Serie TV

Lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori costringe la Television Academy a posticipare la cerimonia di premiazione della 75esima edizione.

È ufficiale: i Primetime Emmy Awards salteranno il tradizionale appuntamento di settembre con la cerimonia di premiazione. La Television Academy ha annunciato che, a causa degli scioperi che da settimane si protraggono a Hollywood - quello della Writers Guild of America (WGA), che rappresenta gli sceneggiatori, e quello della Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), che rappresenta gli attori -, la serata di gàla durante la quale saranno proclamati i vincitori della 75esima edizione, prevista inizialmente per il 18 settembre, è stata rinviata a data da stabilirsi.

Emmy 2023: Rinviati a quando?

La speranza dell'Academy è di mantenere lo show in autunno e ritardare la serata più attesa delle tv al massimo fino a novembre. Questo, chiaramente, dipende dalla durata degli scioperi, che allo stato attuale sembra sarà ancora lunga mentre i sindacati e l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), che rappresenta i maggiori studi di Hollywood, continuano ad avere posizioni molto distanti sulle condizioni dei nuovi contratti di categoria. Nel frattempo, FOX, che trasmetterà l'evento in tv negli Stati Uniti, è più propensa a posticipare lo show all'inizio del 2024. Anche se, considerando i suoi palinsesti, questo potrebbe voler dire non prima del 21 gennaio, il che porterebbe gli Emmy, il più importante dei premi televisivi, ad arrivare dopo i Golden Globe, i SAG Awards e i Critics' Choice Awards, sempre che anche questi non siano rinviati.

Sia l'Academy sia FOX dovrebbero essere d'accordo, tuttavia, sul fatto che cancellare del tutto la cerimonia di premiazione non è un'opzione, soprattutto considerano che quest'anno lo storico premio festeggia un traguardo importante, quello del 75° anniversario, per il quale anche le statuette consegnate ai vincitori avranno uno stemma che le contraddistinguerà dalle precedenti in modo del tutto eccezionale. In attesa di sapere come andrà a finire, anche con gli scioperi, vi rimandiamo alla lista delle serie tv, degli attori e delle attrici, degli sceneggiatori, dei registi e degli altri professionisti nominati all'edizione di quest'anno.