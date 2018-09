Emmy 2018: Ecco dove e quando vederli in diretta tv

La notte più scintillante dell'anno per l'industria dell'intrattenimento televisivo sta arrivando. Lunedì 17 settembre l'Academy of Television Arts and Sciences premierà le migliori serie tv e i migliori attori, sceneggiatori e registi alla 70esima edizione dei Primetime Emmy Awards, l'Oscar della tv. Anche quest'anno, la cerimonia, condotta dai comici e autori del Saturday Night Live Colin Jost e Michael Che, preceduta dal consueto tappeto rosso, potrà essere seguita in diretta in Italia. Ecco dove e quando.

L'appuntamento è su Rai4 (e Rai Radio2) nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 settembre. Dall'1:55 del mattino fino a poco prima dell'alba, alcuni tra i volti più noti e amati della tv e del cinema - inclusi Alec Baldwin, Michael Douglas, Tina Fey, Kit Harington, Patricia Arquette, Ben Stiller e Bob Odenkirk - si daranno il cambio sul palcoscenico del Microsoft Theater di Los Angeles pronunciando i titoli dei programmi e i nomi dei colleghi insigniti del prestigioso premio, tra i nominati annunciati lo scorso luglio (ricordiamo che i vincitori nelle categorie tecniche sono stati già proclamati lo scorso fine settimana ai Creative Arts Emmy Awards).

I conduttori di Caterpillar AM Filippo Solibello e Marco Ardemagni commenteranno l'intera cerimonia in tv (Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Rai Radio2 all'interno della trasmissione I Lunatici). Una sintesi sarà poi trasmessa da Rai4 martedì 18 settembre alle 18:30.

