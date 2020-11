Emily in Paris rinnovata per una seconda stagione

News Serie TV

La serie di Darren Star con Lily Collins tornerà in streaming su Netflix con nuovi episodi.

Brindate con una coppa di champagne e dite bonjour a Emily Cooper perché Emily in Paris è stata appena ufficialmente rinnovata per una seconda stagione da Netflix. La comedy romantica creata da Darren Starr e incentrata su una giovane social media manager americana che si trova catapultata a Parigi per curare la comunicazione di aziende di lusso tornerà con nuovi episodi prossimamente. Il servizio di video in streaming ha evidentemente voluto premiare la fiducia dei tanti spettatori che hanno guardato la serie nelle prime settimane facendole scalare la Top Ten dei contenuti più visti in decine di paesi. Ecco il simpatico video con cui Netflix ha dato la bonne nouvelle e che suggerisce: "Deux is always better then un".





Emily in Paris: Dove eravamo rimasti?

Nel finale di Emily in Paris avevamo visto la protagonista interpretata da Lily Collins divisa tra l'attrazione che provava per il suo vicino di casa, lo chef Gabriel (Lucas Bravo) e l'amicizia che la legava alla fidanzata di lui Camille (o dovremmo dire ex?). Se in un primo momento Gabriel doveva trasferirsi in Normandia per aprire il suo ristorante, le cose sono diventate complicate quando alla fine è potuto restare a Parigi grazie all'aiuto del nuovo socio Antoine. Dove porterà questo triangolo amoroso?

Emily in Paris 2: Le anticipazioni di Darren Star

Nel prossimo capitolo della storia verrà sicuramente esplorato il rapporto tra questi tre personaggi. “Questa, per me, è una cosa così divertente da esplorare nella seconda stagione, perché qui non si parla di americani. Sono francesi. Per me gran parte della bellezza della serie sta nel guardare tutto attraverso una lente diverse. La stagione 2 spianerà la strada ad alcune relazioni sorprendenti", aveva anticipato il creatore Darren Starr a TVLine. Anche la protagonista Lily Collins non vede l'ora di tornare nei panni della sua Emily. "C'erano così tante situazioni in cui ci siamo detti 'Ok, scrivilo. Accadrà nella seconda stagione'", aveva detto l'attrice a Vanity Fair.

Rimane l'incognita sul quando e come si potrà girare a Parigi, visto che i bollettini dei contagi da coronavirus nella capitale francese non sono confortanti. Forse ci sarà da aspettare più del dovuto per la seconda stagione ma, per il momento, meglio concentrarsi sulla bella notizia del rinnovo.

Fonte Video: account Twitter Netflix