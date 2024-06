Emily in Paris: Parigi in inverno è 'merveilleuse' nelle prime foto della quarta stagione

News Serie TV

La serie con Lily Collins tornerà su Netflix con una quarta stagione divisa in due parti, il 15 agosto e il 12 settembre.

Il (doppio) triangolo amoroso al centro della trama di Emily in Paris forse si farà ancora più complicato nella quarta stagione. A suggerirlo sono le prime foto del prossimo ciclo di episodi, atteso su Netflix diviso in due parti dal 15 agosto (episodi 1-5) e dal 12 settembre (episodi 6-10). Nelle immagini ritroviamo la tenace direttrice marketing interpretata da Lily Collins mentre si gode Parigi insolitamente in inverno (le riprese delle stagioni precedenti si erano sempre svolte d'estate ma stavolta lo sciopero degli sceneggiatori le ha fatte slittare). Soprattutto, però, vediamo la protagonista pericolosamente vicina a entrambi i suoi interessi amorosi: lo chef Gabriel (Lucas Bravo) e il bel banchiere Alfie (Lucien Laviscount).

Emily in Paris: La trama della quarta stagione

Netflix ha diffuso la sinossi ufficiale della quarta stagione di Emily in Paris che recita:

Dopo i drammatici eventi del matrimonio fallito tra Camille e Gabriel, Emily è sconvolta: prova forti sentimenti per due ragazzi diversi, ma ora Gabriel aspetta un figlio dalla sua ex, e le peggiori paure di Alfie su lei e Gabriel sono state confermate. In agenzia, Sylvie è costretta ad affrontare uno spinoso dilemma del suo passato per il bene del suo matrimonio, e il team dell’Agence Grateau deve affrontare cambiamenti di personale. Mindy e la band si preparano per l’Eurovision, ma quando i fondi finiscono sono costretti a risparmiare. La chimica tra Emily e Gabriel è innegabile mentre lavorano insieme per raggiungere una stella Michelin, ma due grandi segreti minacciano di mettere a rischio tutto ciò che hanno sognato.

Intanto nei nuovi episodi, naturalmente, tutti gli occhi saranno puntati sulla coppia composta da Gabriel ed Emily che in queste prime foto sembra piuttosto affiatata. Riusciranno ad avere il loro lieto fine nonostante gli incidenti di percorso? La vicinanza ad Alfie lascia pensare che Emily sarà ancora indecisa sulla persona a cui vorrà donare il suo cuore. Sappiamo, inoltre, che la protagonista ha fatto tappa anche in Italia, precisamente a Roma, per godersi un po' di Dolce Vita. Le riprese della serie hanno toccato la nostra Capitale proprio qualche settimana fa e si sono da poco concluse.

Il cast: Chi tornerà?

Netflix ha ufficializzato anche il cast della quarta stagione. Oltre alla protagonista e ai già citati Bravo e Laviscount, tornano anche Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Camille Razat (Camille), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc) e William Abadie (Antoine Lambert). Sul set romano, inoltre, è stato avvistato Raoul Bova che molto probabilmente interpreterà un amante/compagno italiano di Sylvie.