Emily in Paris
Anno: 2020
3,6
Emily in Paris
News Serie TV

Emily in Paris, la stagione 5 ha una data! Emily tra Roma e Venezia nelle prime foto

Emanuele Manta
8

La quinta stagione di Emily in Paris sarà disponibile in streaming su Netflix dal 18 dicembre. Nel frattempo, gustiamoci le prime foto ufficiali.

Emily in Paris, la stagione 5 ha una data! Emily tra Roma e Venezia nelle prime foto

Le vacanze italiane di Emily Cooper continuano! Le prime foto ufficiali della quinta stagione di Emily in Paris, di cui Netflix ha fissato la data di uscita al 18 dicembre, con tutti i 10 episodi subito disponibili in streaming, mostrano l'amato personaggio interpretato da Lily Collins diviso tra Roma, dove l'avevamo l'asciato l'ultima volta, e l'altrettanto splendida Venezia.

Emily In Paris: La trama della quinta stagione

Ora a capo dell'ufficio di Roma dell'Agence Grateau, nella quinta stagione Emily affronta sfide professionali e sentimentali mentre si adatta alla vita in una nuova città. Ma proprio quando tutto sembra andare per il verso giusto, un'idea lavorativa si rivela un fallimento, con conseguenti delusioni amorose e ostacoli alla carriera. In cerca di stabilità, Emily si rifugia nel suo stile di vita francese, finché un grande segreto non minaccia uno dei suoi rapporti più stretti. Affrontando i conflitti con sincerità, Emily ne esce con legami più profondi, una rinnovata consapevolezza e la voglia di abbracciare nuove possibilità.

Emily In Paris

Emily In Paris

Emily In Paris

Emily In Paris

Come sappiamo dalle notizie precedenti, nei nuovi episodi, Emily in Paris farà a meno di Camille Razat, la quale non riprenderà il ruolo di Camille, l'amica di Emily e l'ex fidanzata di Luc, mentre Lucien Laviscount tornerà regolarmente nei panni dell'ex interesse amoroso della protagonista, Alfie. Tra le nuove aggiunte al cast troviamo Bryan Greenberg (Suits LA) nei panni di Jake, un espatriato americano che vive a Parigi, e Michèle Laroque (La mia vita in rosa) di Yvette, una vecchia amica di Sylvie.

Emily In Paris

Emily In Paris

Emily In Paris

Emily In Paris

Emily In Paris

Emily In Paris

Emily In Paris

