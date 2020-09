Emily in Paris: Il primo trailer della serie romantica con Lily Collins in arrivo su Netflix

News Serie TV

La comedy porta la firma del creatore di Sex and the City e Younger Darren Star.

Bonjour, Paris! Ci sono amore, passione, bellezza e una splendida Lily Collins nel primo trailer di Emily in Paris, una nuova serie young adult ordinata inizialmente da Paramount Network e poi acquisita da Netflix che ha fissato finalmente una data per il suo debutto in streaming: il 2 ottobre.

Emily in Paris: La trama

Creata dal creatore di Sex and the City e Younger Darren Star, Emily in Paris segue la protagonista del titolo, interpretata da Lily Collins, nei panni di un'ambiziosa direttrice marketing che si trasferisce a Parigi per cogliere al volo un'improvvisa nuova opportunità di lavoro. Il suo compito è mettere al servizio di una società francese le sue competenze e il suo "punto di vista americano". Mentre le due culture si scontrano, Emily si destreggia tra carriera, nuove amicizie e amori nella capitale francese.

Parigi al centro del racconto

La produzione dei 10 episodi della prima stagione, girati proprio a Parigi nel 2019, si è conclusa prima che l'industria televisiva venisse paralizzata dall'emergenza sanitaria del Covid-19. "Io e MTV Studios non potevamo immaginare una casa migliore di Netflix per Emily in Paris. Siamo entusiasti di far conoscere Emily agli spettatori di tutto il mondo", aveva fatto sapere Star tramite un comunicato.

Il cast

Nella serie recitano anche Ashley Park (Tales of the City), Philippine Leroy Beaulieu (Call My Agent!), Lucas Bravo (Smart Ass), Samuel Arnold (Antony & Cleopatra), Camille Razat (The 15:17 to Paris) e Bruno Gouery (Doc Martin). Tra i volti ricorrenti vedremo inoltre Kate Walsh (The Umbrella Academy), William Abadie (Resident Evil: Extinction) e Arnaud Viard (Clara et Moi).