Emily in Paris: Gli hater imbrattano il poster della serie e Lily Collins non la prende bene

La protagonista della comedy romantica di Netflix ha reagito con un post ironico sul suo account Instagram.

Poteva passare chiunque da quella strada di New York dove campeggia un grande poster della seconda stagione di Emily in Paris deturpato dai graffiti, ma è passata proprio la protagonista della serie Lily Collins. L'attrice, che si ritrovata davanti all'immagine volutamente alterata dai vandali di strada, non ha potuto fare a meno di fermarsi, scattare una foto e pubblicare un post molto autoironico.

Lily Collins reagisce dopo aver visto un poster di Emily in Paris rovinato dai graffiti

La seconda stagione di Emily in Paris, di cui Collins è protagonista e produttrice, è arrivata su Netflix lo scorso 22 dicembre. Il servizio di video in streaming ha pubblicizzato i nuovi episodi anche tramite cartelloni pubblicitari in cui appare la protagonista Emily Cooper (Collins), la giovane americana trasferitasi a Parigi per lavoro e per inseguire nuove avventure amorose, con l'inconfondibile Torre Eiffel alle spalle. Proprio uno di questi poster è stato vandalizzato da un hater che si è divertito a trasformare il volto di Lily Collins in quello di un clown. Il dettaglio ha naturalmente colpito Lily Collins la quale, trovatasi nel luogo del misfatto, ha fotografato il poster imbrattato e ha scritto ironicamente su Instagram: "Non posso dire di amare il nuovo look, Em. Ma ti do voto 10 per lo sforzo". L'attrice ha pubblicato anche un video in cui suo marito Charlie McDowell finge di spaventarsi e scappa via alla vista del poster.

Emily in Paris: Amata o odiata?

L'episodio è solo l'ultimo di una lunga serie di reazioni mostrate da chi ha poco gradito Emily in Paris o l'ha addirittura giudicata una serie spazzatura. In molti infatti avevano criticato la comedy romantica a ottobre 2020, subito dopo l'uscita della prima stagione, soprattutto per la rappresentazione dei francesi e per i numerosi stereotipi sulla Francia veicolati dallo show. Le critiche non hanno risparmiato neppure la seconda stagione, giudicata da alcuni troppo sopra le righe (a partire dagli outfit surreali della protagonista) e narrativamente poco convincente. I numeri, tuttavia, danno ragione a Netflix considerato che nella settimana dal 20 al 26 dicembre la nuova stagione di Emily in Paris è risultata la seconda serie più vista sulla piattaforma a livello globale, dopo The Witcher 2. Non sappiamo ancora se ci sarà una terza stagione ma le probabilità di un rinnovo sono molto alte.

Foto: Instagram @lilyjcollins