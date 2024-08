Emily in Paris fa Vacanze romane: Le foto della seconda parte della quarta stagione

News Serie TV

Nei nuovi episodi di Emily in Paris, in arrivo il 12 settembre, la protagonista interpretata da Lily Collins fa tappa a Roma omaggiando l'immortale Audrey Hepburn: eccola nelle nuove foto... con un nuovo interesse amoroso!

Emily riuscirà a imparare l'italiano meglio del francese? Emily in Paris farà tappa a Roma nella seconda parte della quarta stagione e, ormai, manca davvero poco. I nuovi 5 episodi arriveranno su Netflix il 12 settembre e, per ingannare l'attesa, il servizio di video in streaming ci delizia con alcune foto che immortalano la protagonista tra le bellezze della Città Eterna. Impossibile non notare, nelle immagini, i richiami e gli omaggi a Audrey Hepburn (un'attrice a cui Lily Collins vienne spesso accostata per stile e somiglianza) e al classico Vacanze romane. Ma non solo: c'è anche un pizzico di Sciarada nel look che Emily sfoggerà nei primi episodi della seconda parte, quando si troverà sulle Alpi insieme a Gabriel.

Emily in Paris 4: Cosa ci aspetta nella seconda parte di stagione

Nella prima parte della quarta stagion Emily e Gabriel (Lucas Bravo) si sono finalmente riavvicinati e si sono detti "Ti amo". Ma avranno davvero il loro lieto fine? Probabilmente ci sarà qualche complicazione. Nella sinossi ufficiale della seconda parte, diffusa da Netflix, si legge:

La chimica tra Emily e Gabriel è innegabile mentre lavorano insieme per ottenere una stella Michelin, ma due grandi segreti minacciano di annullare tutto ciò che hanno sognato. Mentre vecchi schemi si scontrano con nuove complicazioni, Emily si sente attratta da un potenziale nuovo interesse amoroso... e da una nuova città.

"Emily si ritrova con un fitto programma di viaggi", ha raccontato l'ideatore Darren Star a Tudum. "Dalle Alpi francesi alle piazze di Roma, gli spettatori vivranno indirettamente nuove fantastiche location attraverso gli occhi di Emily. Aspettatevi nuovi personaggi, molto più dramma, romanticismo e un linguaggio completamente nuovo da provare a padroneggiare", ha aggiunto. Il produttore e regista Andrew Fleming ha dichiarato a USA Today che Emily non è più "la novellina con gli occhi sgranati in ufficio e il pesce fuor d'acqua che era a Parigi". La vedremo crescere e acquisire sicurezza in se stessa mentre, forse, perderà la testa per un nuovo amore: Marcello, interpretato dall'italiano Eugenio Franceschini (sì, è proprio lui il bel giovane in vespa che vedete nella foto in alto).

Senza dimenticare le storie degli altri personaggi. Camille (Camille Razat) sta nascondendo a tutti un segreto e, nella seconda parte,dovrà prendere molte decisioni importanti che potrebbero cambiare chi è nel profondo. Mindy (Ashley Park) cerca di conciliare la sua promettente carriera musicale con la sua relazione con il rampollo della moda Nicolas, che ha incontrato un ostacolo a causa di uno scandalo che coinvolge il potente padre di lui.