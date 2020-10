Emily in Paris continuerà? Il finale spiegato da Lily Collins e Darren Star

News Serie TV

Il dramedy romantico da poco arrivato in streaming su Netflix si è concluso con un interessante cliffhanger: cosa succederà dopo? Ne hanno parlato la protagonista e il creatore.

Che seguito avranno le travolgenti ed emozionanti avventure dell'americana Emily, alle prese con mille imprevisti lavorativi e sentimentali, in una delle città più romantiche e suggestive del mondo? Dopo il finale piuttosto aperto di Emily in Paris, la nuova serie di Darren Star arrivata in streaming su Netflix poco più di una settimana fa, i molti fan che si sono immediatamente appassionati alla storia della giovane social media manager interpretata da Lily Collins si chiedono cosa significhi il colpo di scena finale riservato alla protagonista e se porterà a qualcosa di più grande. Ne hanno parlato gli stessi Star e Collins facendo intendere che le possibilità di una seconda stagione sono davvero concrete.

Emily in Paris: Il riassunto del finale

Dopo diverse peripezie che hanno messo a rischio sia il lavoro che la stabilità sentimentale di Emily, nel finale di Emily in Paris le cose sembravano andare per il meglio per la protagonista. Emily, infatti, riesce a conquistare la fiducia del suo capo francese Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) e si lascia andare all'affascinante chef Gabriel (Lucas Bravo), solo all'apparenza libero dall'influenza della sua ex Camille (Camille Razat). Se in un primo momento Gabriel doveva trasferirsi in Normandia per aprire il suo ristorante, le cose si complicano quando alla fine può restare a Parigi grazie all'aiuto del nuovo socio Antoine. Ma il rapporto con Camille - la quale, intanto, è diventata molto amica di Emily - non è certo chiuso. Dove porterà questo triangolo amoroso?

Quale futuro per Emily? Il commento di Darren Star

Intervistato da Collider, Darren Star ha spiegato di aver voluto mettere la protagonista di fronte a un grande dilemma morale: coltivare la relazione con Gabriel, con cui c'è davvero molta chimica, o rimanere fedele all'amica? "Penso che Emily sia il tipo di ragazza che non vorrebbe mai tradire un'amica. È davvero di fronte a un dilemma morale", ha spiegato il creatore. Al di là delle complicazioni del triangolo amoroso, Star ha sottolineato anche che il nuovo socio in affari di Gabriel potrebbe arrecare problemi più grandi nella seconda stagione. “Penso che Antoine sia un ragazzo inaffidabile. Non mi fido di lui. Penso sia pericoloso per Gabriel lavorare con lui" ha anticipato lo sceneggiatore che non si è mostrato preoccupato di lasciare in sospeso la sua storia, in caso di mancato rinnovo. "Confido che il futuro mi faccia capire verso che direzione andare. Mi piace mantenere vivo il mistero. Sto discutendo tra me e me e anche con gli altri sceneggiatori su quali scenari futuri potrebbero presentarsi. Ho alcune idee in mente", ha aggiunto.

Gabriel e Camille si sono lasciati davvero?

Guardando il finale di Emily in Paris, intanto, a molti spettatori non è stato chiaro se la relazione tra Gabriel e Camille sia arrivata davvero a un punto morto. Su questo ha fatto chiarezza Lily Collins. "Il fatto è che non lo sappiamo. Ed è per questo che a volte, per un attore, le cose sono divertenti. Perché in tv a volte non sai cosa succederà dopo, e ci sono così tante possibilità per il futuro di questa serie. E quindi durante la lettura del copione al tavolo, eravamo tutti lì a dire: 'e adesso? Che succede dopo?'", ha detto l'attrice a Collider.

Nella speranza di avere presto buone notizie sul rinnovo della serie, potete leggere il nostro approfondimento che racchiude tutto quello che sappiamo su una probabile seconda stagione di Emily in Paris.