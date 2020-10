Emily In Paris: Cinque particolari che sono un omaggio a Sex and The City

News Serie TV

La nuova comedy romantica di Darren Star che sta spopolando su Netflix non condivide con l'iconica serie di HBO solo il creatore: ecco cinque cose che hanno in comune Emily in Paris e Sex and The City.

"Sex and The City alla francese", "La Sex and The City della generazione Z", "La prossima ossessione delle Carrie Bradshaw millennial". I paragoni tra il recente nuovo arrivo nel catalogo di Netflix Emily in Paris e la più famosa serie di Darren Star, nelle ultime settimane, si sprecano. Non solo perché le due serie condividono, ovviamente, il creatore, ma anche perché in molti hanno notato alcune somiglianze tra le due serie, quanto meno sulla carta. Proprio come la Carrie di Sarah Jessica Parker, infatti, la Emily di Lily Collins vive il suo sogno parigino in cerca di nuove allettanti opportunità lavorative e, ovviamente, di un grande amore. In entrambe le serie, inoltre, è impossibile non notare il tocco della costumista Patricia Field, storica collaboratrice di Star in Sex and The City. In realtà paragonare in toto Emily in Paris alla serie di successo di HBO è un'operazione alquanto azzardata. L'ultima fatica di Darren Star, infatti, appare molto lontana dalla profondità di Sex and The City e dall'operazione rivoluzionaria che questa ha compiuto tra la fine degli anni '90 e gli inizi degli anni 2000 raccontando l'amore e il sesso come nessun'altra serie aveva fatto prima. Più che essere una reinterpretazione in chiave contemporanea di Sex and The City, dunque, Emily in Paris vuole semplicemente strizzare l'occhio ai fan della serie sulle avventure di quattro amiche newyorchesi. Ecco perché, nella comedy, sono stati inseriti dei chiari riferimenti, che poi sono dei veri e propri omaggi, a Sex and The City. Ve ne sveliamo cinque.

Cinque cose che hanno in comune Emily in Paris e Sex and The City

Oltre ad avere in comune con Sex and The City i già citati Darren Star e Patricia Field, naturalmente l'intera prima stagione di Emily in Paris è un omaggio a una precisa storyline di Sex and The City ovvero quella che, nel finale in due parti della serie, porta Carrie a Parigi. Lì viene raggiunta dall'amore della sua vita, Mr. Big, che la riporta a New York. Secondo alcuni la trama di Emily in Paris potrebbe addirittura sembrare una sorta di finale alternativo di Sex and The City, perché mostrerebbe cosa sarebbe successo se Carrie avesse deciso di mollare Big e vivere la sua vita nella capitale francese. Messa da parte questa lettura fantasiosa, ecco cinque particolari che accomunano Emily in Paris e Sex and The City.

La gonna di tulle

Come ha svelato la stessa Patricia Field, l'abito nero che Emily indossa nel secondo episodio è un omaggio a quello indossato da Carrie Bradshaw nel finale di Sex and the City, ambientato anch'esso a Parigi. I due abiti sono di colori diversi ma condividono il modello, con una gonna vaporosa e un corpetto aderente. Mentre Carrie indossa l'abito poco prima di decidere di tornare a New York con Mr. Big, Emily sfoggia il suo all'inizio della sua avventura parigina.

Il disastro di alta moda di Carrie ed Emily

La scena di Emily in Paris in cui Emily rovina con la vernice un abito di alta moda di Pierre Cadault indossato durante un'asta di beneficenza riporta alla mente una scena molto famosa del secondo episodio della quarta stagione di Sex and The City, quando Carrie fa da modella per un'amica e, sfilando sulla passerella, inciampa rovinosamente davanti a tutti.

Lo stile delle protagoniste

La protagonista di Emily in Paris Lily Collins ha dichiarato, in diverse interviste, di essere una grande fan di Sex and The City e di essersi spesso ispirata ai look di Carrie per il suo guardaroba. Così anche nella vita reale, e non solo nei panni di Emily, Collins ha voluto fare proprio il classico stile "mix & match" (la tendenza ad abbinare capi molto diversi sia per stile che per colori e il largo utilizzo di accessori) che caratterizza sia Carrie che Emily, due personaggi a diretto contatto con il mondo della moda.

Gli orecchini di Emily e la collana di Carrie

Nella serie Emily indossa degli orecchini con il suo nome in corsivo che ricordano la famosa collana con il nome indossata da Carrie, gioiello diventato immediatamente di tendenza.

Incidenti di percorso a Parigi

Quando nell'episodio 2 di Emily in Paris Emily inciampa accidentalmente nei bisogni di un cane, la scena ricorda molto una sequenza molto simile che si vede ancora una volta nel finale di Sex and The City. Carrie si ferma a pulire le sue Louboutin in una fontana, Emily cerca di non pensare troppo ai suoi stivaletti sporchi scattando una foto del suo cane e postandola sui social media. Ma il richiamo a Sex and The City appare evidente.

