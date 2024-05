Emily in Paris 4: Raoul Bova avvistato sul set della nuova stagione mentre bacia una star della serie

News Serie TV

La serie romantica creata da Darren Star tornerà su Netflix con i nuovi episodi divisi in due parti, il 15 agosto e il 12 settembre: a quanto pare ci sarà anche Raoul Bova, visto che parte della quarta stagione è stata girata a Roma.

Nella quarta stagione di Emily in Paris ci sarà anche Raoul Bova. L'attore è stato paparazzato da Chi nei giorni scorsi proprio mentre stava girando alcune scene tra le strade di Roma. La produzione della serie, infatti, nelle ultime settimane si è spostata da Parigi alla Città Eterna, come testimoniano anche i molti post e storie Instagram pubblicati da Lily Collins e Ashley Park (le riprese, per quanto ne sappiamo, dovrebbero essere terminate). Ma l'anticipazione più interessante sta proprio nelle circostanze degli scatti rubati da Chi: vediamo Raoul Bova scambiarsi un bacio pieno di passione con Philippine Leroy-Beaulieu, l'interprete di Sylvie Grateau. Sarà quindi il nuovo amore del capo di Emily?

Emily in Paris 4: Come si inserirà Raoul Bova nella storia di Sylvie?

Non si conoscono, naturalmente, i dettagli del ruolo affidato a Raoul Bova, ma di certo avrà a che fare con la passionale Sylvie, una donna caparbia che riesce sempre a ottenere ciò che vuole. Come ricorderete, il capo dell'Agence Grateau è sposata da ben due decenni con Laurent G (Arnaud Binard), sebbene i due vivano il loro rapporto come una coppia aperta. Sappiamo, inoltre, che Sylvie ha avuto una relazione tumultuosa con Antoine (William Abadie), cliente dell'agenzia. Chi sarà invece quest'uomo italiano interpretato da Raoul Bova con cui, dalle foto, sembra essere già in confidenza? Per fortuna non bisognerà aspettare moltissimo tempo prima di saperne di più, visto che Netflix ha annunciato che la quarta stagione di Emily in Paris arriverà in due parti sulla piattaforma, il 15 agosto con i primi 5 episodi e il 12 settembre con i restanti 5.

La trama della quarta stagione

Nei nuovi episodi, naturalmente, tutti gli occhi saranno puntati sulla coppia composta da Gabriel (Lucas Bravo) ed Emily: riusciranno ad avere il loro lieto fine nonostante gli incidenti di percorso? Netflix ha diffuso la sinossi ufficiale della quarta stagione di Emily in Paris che recita:

Dopo i drammatici eventi del matrimonio fallito tra Camille e Gabriel, Emily è sconvolta: prova forti sentimenti per due ragazzi diversi, ma ora Gabriel aspetta un figlio dalla sua ex, e le peggiori paure di Alfie su lei e Gabriel sono state confermate. In agenzia, Sylvie è costretta ad affrontare uno spinoso dilemma del suo passato per il bene del suo matrimonio, e il team dell’Agence Grateau deve affrontare cambiamenti di personale. Mindy e la band si preparano per l’Eurovision, ma quando i fondi finiscono sono costretti a risparmiare. La chimica tra Emily e Gabriel è innegabile mentre lavorano insieme per raggiungere una stella Michelin, ma due grandi segreti minacciano di mettere a rischio tutto ciò che hanno sognato.

Noi non vediamo l'ora di vedere Emily alle prese con la sua - si spera - indimenticabile vacanza romana.