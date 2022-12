Emily in Paris 4 quando esce? Anticipazioni, trama, cast e tutto quello che sappiamo

News Serie TV

Il dramedy romantico creato da Darren Star è stato già rinnovato da Netflix per una quarta stagione, ma quando esce Emily in Paris 4? Ecco quello che si sa.

Emily in Paris ha dominato le feste natalizie risultando, con la terza stagione arrivata lo scorso 21 dicembre, una delle serie più viste su Netflix. Come da tradizione, anche il nuovo ciclo di episodi si è concluso con un inevitabile cliffhanger che ci lascia ansiosi di saperne di più. Per fortuna sappiamo già che ci sarà una quarta stagione, visto che la serie di Darren Star era stata già rinnovata considerata l'enorme popolarità raggiunta fin dall'uscita della prima stagione. Ma quando arriveranno i prossimi episodi e cosa dobbiamo aspettarci? Ecco le anticipazioni e tutto quello che sappiamo sulla trama e sul cast di Emily in Paris 4.

Emily in Paris 4: La data di uscita della quarta stagione

La quarta stagione di Emily in Paris era stata ordinata, insieme alla terza, ormai quasi due anni fa, a gennaio 2021. Il creatore ha avuto perciò modo di pianificare al meglio la trama e imprimere una direzione ben precisa alle vicende della giovane direttrice marketing americana Emily Cooper (Lily Collins) sbarcata a Parigi per lavoro. Secondo Variety, la quarta stagione sarebbe già stata girata di seguito alla terza (le cui riprese si sono svolte a Parigi la scorsa estate). In questo modo la produzione ha risparmiato per l'allestimento dei set e gli attori hanno potuto gestire meglio gli impegni. Teoricamente, i nuovi episodi potrebbero arrivare su Netflix anche prima delle festività natalizie del 2023; le stagioni 2 e 3, lo ricordiamo, sono uscite entrambe nei mesi di dicembre, ma in questo caso Netflix potrebbe decidere di anticiparne l'uscita. Ancora, purtroppo, non sappiamo nulla di più preciso.

Il cast: Chi tornerà?

Molto probabilmente rivedremo la maggior parte degli attori del cast della serie: oltre a Lily Collins (Emily), torneranno Ashley Park (Mindy), Lucas Bravo (Gabriel), Camille Razat (Camille), Philippine Leroy- Beaulieu (Sylvie), Samuel Arnold (Julien) e Bruno Gouery (Luc). Per quanto riguarda Alfie (Lucien Laviscount) che ha lasciato Emily dopo che Camille ha reso noti i sentimenti reciproci di lei e Gabriel, Star ha detto a TV Guide che il personaggio probabilmente farà ancora parte della serie, dato che Emily dovrà trovare un equilibrio tra il lavoro con lui e i suoi sentimenti.

"La quarta stagione avrà a che fare col riuscire a destreggiarsi in relazioni complicate; relazioni personali e relazioni di lavoro, e come entrano in conflitto tra loro... Emily lavorerà ancora con Alfie, Gabriel e Camille. Quei rapporti di lavoro sono davvero difficili da conciliare con conflitti emotivi", ha detto il creatore. Un membro del cast che probabilmente non tornerà, invece, è Kate Walsh, visto che nella terza stagione Madeline ha deciso di chiudere la filiale e tornare a Chicago. Tuttavia, c'è sempre la possibilità che l'ex capo di Emily possa fare un cameo in qualche scena.

La trama e le anticipazioni della quarta stagione

Il triangolo amoroso Emily-Gabriel-Camille dovrà fare i conti con la rivelazione che Gabriel ha fatto ad Emily nel finale della terza stagione: Camille è incinta ed è questo il motivo per cui lui aveva deciso di sposarla prima che facesse andare tutto a rotoli lasciandolo all'altare. Star ha detto a Entertainment Tonight che la gravidanza di Camille condizionerà la relazione tra Gabriel ed Emily, proprio quando finalmente avrebbero potuto vivere i loro sentimenti reciproci.

Tuttavia, il creatore ha anche affermato che è improbabile che vedremo Camille partorire presto. "È molto chiaro nella terza stagione che Gabriel ha un sogno. Vuole essere un padre e penso che fosse eccitato ed entusiasta dell'idea della paternità, ma sai, la nostra serie non si muove così velocemente. Una stagione copre solo un paio di mesi... Abbiamo avuto tre stagioni e forse sono passati solo sei mesi di tempo effettivo, quindi non sono sicuro che vedremo davvero un bambino nella stagione 4. Ma penso che dovremo affrontare la cosa a un certo punto", le dichiarazioni di Star.

La quarta stagione di Emily in Paris sarà l'ultima?

A proposito della quarta stagione, Star ha detto che inizierà a pensarci seriamente solamente con l'anno nuovo ma che ha già qualche progetto in mente per approfondire il racconto delle vite di tutti i personaggi:

"Ci sono molte idee che sento di avere per questa stagione. Ci sono molti bivi sulla strada per tutti questi personaggi alla fine della terza stagione e molte complicazioni per tutti. Quindi penso che nella stagione 4 avremo molte domande a cui rispondere".

Lo sceneggiatore, tuttavia, ha specificato di non avere ancora in mente un finale facendo intendere che la quarta stagione potrebbe non essere l'ultima. Al contrario, pensa che ci siano molte opportunità per tutti i protagonisti:

In realtà non ho in mente per Emily questo gran finale. Penso che, man mano che l'universo della serie si espande, si creino nuove opportunità per tutti i personaggi. Quindi non ci stiamo pensando, e non abbiamo un finale in vista al momento.

Emily in Paris va all'Eurovision!

Una cosa, però, è certa: nella quarta stagione Emily in Paris approderà addirittura all'Eurovision Song Contest visto che la canzone di Mindy (Ashley Park) e Benoit è stata scelta per la prestigiosa competizione canora. "Si lo spero. Quello è il piano. Penso che abbiamo una canzone davvero meravigliosa degna dell'Eurovision che può essere abbastanza competitiva. E penso che per Mindy quella parte sia ancora molto importante per lei, quel lato artistico. Ed è per questo che è venuta a Parigi. Penso che riaccenderà quella passione e quel sogno", ha anticipato il creatore della serie.