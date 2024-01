Emily in Paris 4: Iniziate le riprese della quarta stagione, ma Ashley Park finisce in ospedale

News Serie TV

Con un selfie in pieno stile Emily Cooper, Lily Collins ha annunciato che la produzione della quarta stagione di Emily in Paris è ufficialmente partita. Ma non mancano gli incidenti di percorso.

Parigi d'inverno? Perché no. Per la prima volta, a causa di circostanze che non dipendono certo dai produttori (semmai da sceneggiatori e attori e dagli scioperi dei relativi sindacati), Emily in Paris ci mostrerà la capitale francese nei mesi invernali. Sono appena iniziate, infatti, le riprese della quarta stagione del dramedy romantico creato da Darren Star. Lo annuncia con un post, sul suo profilo e sul profilo di Netflix, Lily Collins. Nel frattempo, però, la star della serie Ashley Park ha fatto sapere di aver passato un brutto quarto d'ora a causa di un problema di salute arrivato proprio a ridosso del ritorno sul set.

Emily in Paris: Partita la produzione della quarta stagione

"Qualcuno ha detto 'Saison Quatre'? Finalmente riunita con la mia famiglia di Emily in Paris a Parigi e mi sento benissimo. Anche se forse avrei bisogno di rispolverare le mie capacità di selfie per il bene di Emily", ha scritto la protagonista su Instagram postando anche un simpatico video backstage della foto in cui si mostra con il copione del primo episodio della quarta stagione. Le riprese dei nuovi episodi, come è noto, sarebbero dovute iniziare la scorsa estate quindi proseguire per l'intera bella stagione, come sempre accaduto dalla prima alla terza stagione. Tuttavia gli scioperi di Hollywood hanno rallentato i lavori e solo adesso la produzione è partita ufficialmente.

Per la troupe e il cast il calendario sarà fittissimo visto che, come riporta Variety, i produttori hanno intenzione di ultimare i lavori prima dell'arrivo dell'estate 2024, quando la capitale francese ospiterà i Giochi olimpici ed entreranno in vigore numerose limitazioni. Da giugno a settembre, per esempio, tutte le riprese saranno vietate in città mentre da marzo saranno quasi inaccessibili alcune famose ed eleganti aree come quella intorno a Place de la Concorde e i giardini del Trocadero.

h3>Incidente di percorso per Ashley Park

Intanto Ashley Park, l'interprete di Mindy nella serie, ha raccontato di aver affrontato un'emergenza sanitaria nelle ultime settimane, proprio mentre si preparava a tornare sul set della seconda stagione. L'attrice è stata ricoverata in terapia intensiva a causa di uno shock settico che ora fortunatamente ha superato. "Mentre sono seduta qui a elaborare il tuotto e a riprendermi dalle prime settimane del 2024, l'unica parola a cui riesco a pensare è 'grata'. Mentre ero in vacanza da dicembre fino a Capodanno, quella che era iniziata come una tonsillite si è trasformata in uno shock settico critico che ha infettato e colpito molti dei miei organi", ha scritto Park su Instagram accanto a diverse foto che testimoniano il suo ricovero ospedaliero. Accanto a lei, per fortuna, c'era il suo collega di Emily in Paris Paul Forman (alias l'interesse amoroso di Mindy, Nicholas) che le è stato vicino e l'ha aiutata a superare questo momento difficile. Adesso Park è in fase di recupero ma sta bene e ha ringraziato medici e infermieri che si sono presi cura di lei mentre era lontano da casa. Presto potrà tornare al lavoro. "Non vedo l'ora di abbracciarvi entrambi", ha scritto sotto il suo post Lily Collins.

Le anticipazioni della quarta stagione

Sono tante le domande a cui gli sceneggiatori di Emily in Paris dovranno dare una risposta: Emily e Gabriel potranno finalmente stare insieme liberamente o la gravidanza di Camille condizionerà la loro relazione? Alfie avrà ancora il cuore spezzato? Mindy e la sua band andranno all'Eurovision? "La quarta stagione avrà a che fare col riuscire a destreggiarsi in relazioni complicate; relazioni personali e relazioni di lavoro, e come entrano in conflitto tra loro... Emily lavorerà ancora con Alfie, Gabriel e Camille. Quei rapporti di lavoro sono davvero difficili da conciliare con conflitti emotivi", ha detto il creatore Darren Star. Ma l'anticipazione più interessante è quella svelata da Lily Collins durante l'evento Tudum dello scorso giugno: la serie quest'anno farà tappa anche a Roma! Non sappiamo ancora quando esattamente si girerà in Italia ma nei prossimi mesi è bene tenere gli occhi aperti perché la bella Emily si godrà la sua vacanza romana.