Emily in Paris 4: Ashley Park si sta riprendendo dopo il ricovero in ospedale e ringrazia i fan per i messaggi di supporto

L'interprete di Mindy ha subito uno shock settico e ora si trova a Parigi dove, in convalescenza, aspetta l'okay dei medici per tornare al lavoro. Intanto si gode le "coccole sul divano" dell'amica Lily Collins.

Tanta paura ma per fortuna ora tutto sta andando per il meglio per Ashley Park, l'attrice di Emily in Paris che qualche settimana fa, durante una vacanza alle Maldive, è stata ricoverata in ospedale per uno shock settico severo che ha messo a serio rischio la sua vita. Le sue condizioni di salute sono migliorate ed è potuta tornare a Parigi dove continua la sua convalescenza in attesa del ritorno a lavoro sul set della quarta stagione che si sta girando proprio in queste settimane. Park, che nella serie interpreta la migliore amica di Emily (Lily Collins) Mindy, ha voluto ringraziare con un post tutti i fan che hanno fatto il tifo per lei e ha condiviso anche una foto con la collega e amica Lily Collins che è subito arrivata a casa sua per supportarla con delle "coccole sul divano".

Cosa è successo ad Ashley Park

Dieci giorni fa Park ha raccontato con un post su Instagram il suo calvario. Mentre era in vacanza insieme al compagno, nonché co-star di Emily in Paris, Paul Forman, è stata ricoverata in terapia intensiva a causa di uno shock settico. "Mentre ero in vacanza da dicembre fino a Capodanno, quella che era iniziata come una tonsillite si è trasformata in uno shock settico critico che ha infettato e colpito molti dei miei organi", aveva scritto Park su Instagram accanto a diverse foto che testimoniavano il suo ricovero ospedaliero. Per fortuna, grazie ai medici che si sono presi cura di lei, ha superato quel momento critico, particolarmente difficile perché vissuto anche lontano da casa e dai suoi cari.

Il messaggio di ringraziamento dell'attrice

Sono profondamente commossa e grata per i vostri bellissimi messaggi di sostegno e conforto, per le vostre storie personali di sepsi e ricoveri ospedalieri e per ogni persona che si è rivolta a me con amore", ha scritto Ashley Park mostrando foto in cui si vedono i tanti mazzi di fiori ricevuti. "Ogni messaggio mi ha onestamente spinto verso una guarigione rapida e piena di speranza. Mi scuso per il ritardo nelle risposte, volevo solo aggiornarvi che ho ricevuto l'autorizzazione medica a volare dopo aver risposto alle cure e ora mi sto riprendendo e riposando a Parigi dove sono stata accolta con questo incredibile e caloroso benvenuto da parte dei miei cari e della mia famiglia parigina di Emily in Paris. Non potrei essere più felice di raggiungere tutti loro sul set della stagione 4. Prometto di superarlo e prendermi cura di me stessa in modo da tornare in forma. Nel frattempo, grazie per le coccole sul divano Lily Collins", ha aggiunto.

Quanto torna Emily in Paris?

Le riprese della quarta stagione di Emily in Paris sono iniziate a Parigi da qualche settimana e proseguiranno per diversi mesi. Dovranno terminare, tuttavia, entro l'estate del 2024 visto che la capitale francese ospiterà i Giochi olimpici ed entrerano in vigore numerose limitazioni in città. Ma l'anticipazione più interessante è quella svelata da Lily Collins durante l'evento Tudum dello scorso giugno: la serie quest'anno farà tappa anche a Roma, visto che Emily farà una vacanza in Italia. Netflix non ha ancora stabilito una data di uscita ma, con un po' di fortuna, la quarta stagione potrebbe arrivare in streaming anche entro la fine dell'anno.