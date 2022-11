Emily in Paris 3: Emily è alle prese con scelte difficili nel trailer ufficiale italiano della terza stagione

News Serie TV

I nuovi episodi del dramedy romantico con Lily Collins arrivano su Netflix il 21 dicembre.

Il lavoro e la carriera. L'amore e i sentimenti. E, sullo sfondo, naturalmente Parigi. L'americana Emily Cooper (Lily Collins), ormai ambientatasi nella capitale francese nella terza stagione di Emily in Paris, avrà delle scelte difficili da compiere nei nuovi episodi in arrivo su Netflix il prossimo 21 dicembre. E se allora decidesse di... non scegliere? Lo suggerisce il trailer ufficiale italiano della terza stagione appena diffuso dal servizio di video in streaming.

Emily in Paris: La trama della terza stagione

Un anno dopo essersi trasferita da Chicago a Parigi per il lavoro dei suoi sogni, Emily si trova a un bivio cruciale in ogni aspetto della sua vita. Di fronte a due percorsi molto diversi, dovrà decidere esattamente a chi affidare la sua lealtà - sia nel lavoro che nella vita privata - e cosa significano quelle decisioni per il suo futuro in Francia, il tutto mentre continua a vivere nuove avventure e sorprendenti colpi di scena a Parigi.

Le sfide di Emily

Nel trailer vediamo la protagonista combattuta tra la sua lealtà a Madeline (Kate Walsh) presso l'agenzia Savoir e la nuova agenzia di Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), quindi invece di prendere una decisione su dove vuole lavorare, Emily fa segretamente il doppio gioco. Anche nella sua vita personale è a un bivio con il suo ragazzo Alfie (il neopromosso a regolare Lucien Laviscount) e il vicino di casa chef Gabriel (Lucas Bravo), che si era trasferito dalla sua ragazza Camille alla fine della scorsa stagione. Ma nella clip lui ed Emily si scambiano sguardi d'amore difficili da fraintendere: chi c'è davvero nel cuore di Gabriel? "Non siamo nati per amare una sola persona alla volta", avverte qualcuno.