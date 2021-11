Emily in Paris 2: Nel trailer ufficiale italiano della seconda stagione le conseguenze della notte di passione con Gabriel

News Serie TV

La serie creata da Darren Star, con Lily Collins protagonista, torna con i nuovi episodi su Netflix il 22 dicembre.

Emily Cooper, la spigliata protagonista di Emily in Paris, non riesce a dimenticare la notte di passione che nel finale della scorsa stagione ha condiviso con il bel vicino di casa Gabriel (Lucas Bravo), nel trailer ufficiale italiano della seconda stagione appena diffuso da Netflix. La comedy romantica creata dal papà di Sex and the City Darren Star tornerà con i nuovi episodi il 22 dicembre. A quanto pare, però, neppure Gabriel riuscirà a lasciare Parigi dopo le emozioni provate con la Emily interpretata da Lily Collins. Guardate voi stessi nel promo qui sotto.





Emily in Paris 2: La trama, il cast e le anticipazioni

Come ricorderete, Emily in Paris segue la giovane direttrice marketing americana interpretata da Lily Collins che si trasferisce da Chicago a Parigi per lavoro e nella metropoli francese rivoluziona la sua vita. Secondo Netflix, nella seconda stagione "ora che è più integrata a Parigi, Emily si muove meglio per la città ma è ancora alle prese con le idiosincrasie della vita in Francia. Dopo essere rimasta coinvolta in un triangolo amoroso con il suo vicino e la sua prima vera amica francese, Emily è determinata a concentrarsi sul lavoro, che però diventa ogni giorno più complicato. Durante la lezione di francese incontra un espatriato come lei, che la fa infuriare ma allo stesso tempo la incuriosisce".

Nel trailer Emily riceve saggi consigli dall'amica Mindy (Ashley Park) e dal suo capo Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu). "Hai il resto della tua vita per essere noiosa quanto voi, ma finché sei qui innamorati, fai degli errori. Resti a Parigi solo un anno, fallo con stile", dice l'algida direttrice dell'agenzia Savoir. Come si intravede dalla clip, però, a contendersi l'interesse di Emily ci sarà anche l'affascinante e cinico Alfie (interpretato dalla new entry Lucien Laviscount)

Il resto del cast della seconda stagione include i già noti Samuel Arnold (Luc), Bruno Gouery (Julien), Camille Razat (Cami) e William Abadie (Antoine Lambert). Faranno capolino come personaggi ricorrenti anche Kate Walsh (il capo americano di Emily, Madeline) e le i nuovi Jeremy O. Harris (nel ruolo dello stilista Gregory Elliott Dupree) e Arnaud Binard (che sarà Laurent G, il proprietario di un nightclub di Saint-Tropez).

Insieme al trailer, Netflix ha diffuso anche il poster ufficiale della seconda stagione di Emily in Paris che vedete qui sotto.