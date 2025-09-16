Elsbeth riporta in tv un altro personaggio di The Good Wife nella stagione 3

News Serie TV

La terza stagione di Elsbeth ospiterà un personaggio apparso sia in The Good Wife che nel suo primo spin-off The Good Fight. Ecco di chi si tratta.

Elsbeth rivelerà ai fan di The Good Wife e del suo altro spin-off The Good Fight come se la sta passando un loro amato personaggio. Entertainment Weekly rivela che Sarah Steele riprenderà il ruolo di Marissa Gold, l'ex assistente di Alicia Florrick che poi abbiamo visto lavorare per Diane Lockhart, in uno dei primi episodi della terza stagione.

Elsbeth riporta in tv Marissa Gold nella stagione 3

L'ultima volta che abbiamo visto Marissa, nel finale di The Good Fight, l'investigatrice di Reddick, Boseman & Lockhart si era appena sposata con il suo istruttore di Krav Maga e aveva iniziato un nuovo lavoro con Diane (Christine Baranski) presso uno studio legale di Washington. Tre anni dopo, grazie a Elsbeth, scopriamo che la carriera di Marissa ha preso una direzione completamente diversa.

L'episodio dello spin-off intitolato Poetic Justice vedrà l'astuta Elsbeth Tascioni di Carrie Preston - che, ricordiamo, si è lasciata alle spalle la sua carriera di successo a Chicago per mettere all'angolo brillanti menti criminali insieme con il Dipartimento di Polizia di New York - incontrare Marissa a un evento di beneficenza. Scopre così che lei è ora la responsabile della campagna elettorale del candidato sindaco di New York Alec Bloom (Ivan Hernandez).

"Sarah Steele era in cima alla lista degli attori di The Good Fight che volevamo riavere", hanno detto a EW gli ideatori di tutte e tre le serie Robert e Michelle King. "Sa leggere una cartella clinica e renderla intrigante. E Marissa Gold è uno dei nostri personaggi preferiti, perciò è stato emozionante quando [lo showrunner] Jon Tolins ha voluto farla tornare". Nell'episodio apparirà anche la guest star William Jackson Harper (The Good Place) nei panni del direttore fondatore di una locale rivista di poesia alla disperata ricerca di finanziamenti.