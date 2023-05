Elsbeth: Il secondo spin-off di The Good Wife ordinato ufficialmente a CBS

News Serie TV

Carrie Preston riprende il ruolo di Elsbeth Tascioni dopo The Good Wife e The Good Fight.

Il mondo e i personaggi di The Good Wife tornano in tv! La rete americana CBS ha ufficializzato l'ordine di Elsbeth, secondo spin-off del legal drama vincitore di cinque Emmy creato dai coniugi Robert e Michelle King. Come si può facilmente intuire dal titolo, la nuova serie riporta sugli schermi Elsbeth Tascioni, l'iconico personaggio interpretato da Carrie Preston, premiata con una di quelle cinque statuette.

Elsbeth: I dettagli della nuova serie tv

Elsbeth è un'estensione dell'universo di The Good Wife incentrata sull'avvocatessa astuta e anticonvenzionale Elsbeth Tascioni, che dopo una carriera di successo a Chicago ricorre al suo singolare punto di vista per fare osservazioni uniche e mettere all'angolo brillanti menti criminali insieme con il Dipartimento di Polizia di New York. Il resto del cast include al momento Wendell Pierce (Tom Clancy's Jack Ryan) e Carra Patterson (Turner e il casinaro: La serie), interpreti rispettivamente di Wagner, un esperto e carismatico capitano della polizia, l'idolo del dipartimento, e Kaya Blanke, un'agente stoica e con una grande etica abituata a essere trascurata dai suoi superiori.

Elsbeth è stata creata dai King e coinvolge anche Jonathan Tolins come showrunner e produttore esecutivo. Quest'ultimo è un frequente collaboratore della coppia, con la quale ha scritto e prodotto anche il precedente spin-off The Good Fight, incentrato sull'avvocata Diane Lockhart interpretata da Christine Baranski. The Good Wife si è conclusa nel 2016 dopo sette stagioni, mentre The Good Fight, proposta dal servizio streaming Paramount+, è rimasta in tv per sei stagioni fino al 2022. Preston ha interpretato il suo ruolo in entrambe.