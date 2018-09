Élite: Il primo teaser della nuova serie tv con gli attori de La casa di carta

Netflix ha diffuso il primo teaser trailer e annunciato la data di debutto di Elite, sua seconda produzione originale spagnola, un mystery teen drama sulle relazioni sentimentali e le lotte di classe il cui cast riunisce ben tre dei protagonisti della serie rivelazione La casa di carta - Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver) e María Pedraza (Alison).

Las Encinas è la scuola più esclusiva della Spagna, dove l'élite manda i propri figli a studiare. Tre ragazzi della classe operaia sono ammessi proprio a Las Encinas dopo il crollo della loro scuola e la decisione del consiglio locale di distribuire gli studenti in diversi istituti dell'area. I tre sanno di non doversi aspettare una calda accoglienza, ma mai avrebbero pensato che la tempesta perfetta creata dallo scontro tra chi possiede tutto e chi non ha nulla da perdere sarebbe sfociata in un omicidio. Chi si cela dietro il crimine? Uno dei nuovi arrivati? O c'è qualcosa di più profondo che si nasconde sotto la superficie?

Scritta dall'ideatore di Fisica o chimica Carlos Montero insieme con Darío Madrona, Élite sarà disponibile in streaming dal 5 ottobre. Il resto del cast include Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau, Arón Piper, Ester Expósito, Mina El Hammani, Álvaro Rico e Omar Ayuso, oltre all'attrice e cantante molto popolare in Messico Danna Paola.